De vierzits GT, maar dan een stuk ruiger.

Porsche en Lamborghini hebben concurrenten nog niet in de verleiding gebracht om rivaliserende modellen van de 911 Dakar en Huracán Sterrato te bouwen. Er is nog geen officiële Ferrari 296 GTB Rally en ook geen Mustang-offroader. Of is dat wat de Mustang Mach-E moet voorstellen?

Omdat de hoge heren in Maranello het nog niet aandurven, gaan de liefhebbers bij het Amerikaanse GlasWerks DMV aan de slag met een offroad-Ferrari. Na de Purosangue is er nu ook een ruige versie van de GTC4 Lusso. De tuners zijn uitgebreid aan de slag gegaan met de vierzitter die ze na de ombouw Elevato noemen.

Extra powerrr!

De metamorfose begint bij het ontmantelen van de Ferrari. Vervolgens worden er eigen spulletjes tegenaan gesmeten. Uiteindelijk bestaat de Ferrari voor 30 procent uit eigen onderdelen. Daaronder vallen ook onderdelen die de Tipo F140-twaalfcilinder pittiger maken. De V12 produceert geen 690 pk meer, maar 760 pk.

Het vermogen gaat nog altijd naar alle wielen. Fijn voor buiten de geasfalteerde wegen: de achterwielen sturen mee, er is een veerweg van zo’n twintig centimeter en een bodemvrijheid van bijna 23 centimeter. De ophanging is dermate aangepast voor offroad gebruik. Denk aan draagarmen van massief aluminium, sterkere assen en verbeterde stabilisatorstangen en spoorstangen. Modderflappen mogen uiteraard niet ontbreken.

Elevato-klanten mogen zelf de gewenste veerafstelling kiezen. Daarnaast kun je de Ferrari laten personaliseren met verschillende extra verlichting, dakdragers, Inconel-uitlaatsystemen en beschermplaten. Tegen steenslag brengt de tuner een lakbeschermingsfolie aan.

Wat kost een offroad Ferrari GTC4 Lusso?

GlasWerks DMV haalt het doek van de Elevato op de SEMA show van deze week. Het tuninghuis deelt ook meteen de prijs: $ 175.000. Omgerekend is dat ongeveer € 150.000. Let op: je moet er nog wel zelf een GTC4 Lusso bij leveren. Heb je er geen? Een GTC4 Lusso kost op Marktplaats minimaal € 200.000. Een boel geld, maar nog altijd goedkoper dan een Purosangue. Dan is dit toch een stuk leuker, nietwaar?