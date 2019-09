Betaal 113 mille voor een paarse viercilinder

Dan heb je wel zo'n beetje elk mogelijke optie.

Kijk, het liefste heb je alles: de dikste motor, alle opties en dan nog een speciaal kleurtje om het af te maken. Bij een Audi A7 kan dat een zeer prijzige exercitie worden. Er zijn enorm veel opties mogelijk en die opties zijn vaak ook erg prijzig. Een ‘full options’ Audi, BMW en Mercedes-Benz bestaat dan ook eigenlijk niet.

De Audi A7 die je op de afbeeldingen ziet, doet echter een goede poging. Het is een zogenaamde Audi A7 Sportback in de ‘Ultra Nova GT’-uitvoering. Dat is een gelimiteerde uitvoering van Audi Exclusive. Het meest in het oog springende detail van de auto is natuurlijk de kleur: Merlin Pareleffect. Zo is het vrij makkelijk om jouw Audi A7 terug te vinden op de parkeerplaats.

Aan de buitenkant zien we een S-Line pakket, fraaie 21-inch velgen en keurige aluminium sierlijsten. Trés chic. In het interieur treffen we two-tone leder en zeer bijzonder, lichtkleurig houtinleg aan. Of het mooi is, is natuurlijk smaakafhankelijk. Het is echter wel even wat anders dan de grijze en zwarte exemplaren die je normaal gesproken ziet.

Dan het nadeel, dit exemplaar is vrij compleet en nog helemaal nieuw. Er staan een paar ‘afleveringskilometers’ op, zo’n 10 km volgens de advertentie. Mede daardoor is de prijs 112.950 euro. Dat is zeker niet mals. In motorisch opzicht is het overigens niet de dikste Audi A7. Het is namelijk een zogenaamde ’45 TFSI’, dus met een 252 pk sterke 2.0 viercilinder turbomotor. Deze is wel gekoppeld aan een automaat (S Tronic) en levert als zijn krachten (252 pk en 350 Nm) af op alle vier de wielen. Kopen? De advertentie check je hier.