Zo ziet de BMW X6 er ‘live’ uit

Ook een beetje zwaarlijvig. Dat wel.

Merken zijn altijd op zoek naar een nieuwe niche. Hoe kun je met een licht gewijzigd product, toch een andere, specifieke doelgroep aanspreken? Minimale effort, maximaal rendement. We zien soms bijzonder vreemde creaties voorbij komen. Denk aan aan auto’s als de Volvo S60 Cross Country, bijvoorbeeld. Dat soort strapatsen zijn (hoogstwaarschijnlijk) te danken aan de BMW X6.

Toen BMW in 2007 op de markt kwam, waren de liefhebbers op zijn minst geschokt en not amused. Een BMW X5 die duurder was, lelijker was en nog eens prijziger bovendien. Dit moest wel een flop worden. Niets was minder waar. De auto bleek een gigantische hit. Dermate groot dat vele concurrenten het voorbeeld hebben gevolgd.

Inmiddels zijn we aanbeland op de derde generatie van de BMW X6. De X6 staat iets steviger op zijn voeten: de wielbasis nam meer toe dan de totale lengte, met kleinere overhangen als gevolg. Dan rest de vraag: is ‘ie mooi? Mwah. Eigenlijk is dat niet relevant. BMW weet heel goed dat deze auto een bepaald publiek aanspreekt. Er is kennelijk behoefte aan en wie is BMW om daar niet aan te voldoen? Eerlijk is eerlijk: het interieur is bijzonder erg fraai.