Deze 18 C-segmenters hebben een zescilinder

Zo'n vierpittertje is toch wat armetierig, nietwaar?

Inlaat, compressie, arbeid, uitlaat. Het zijn de vier slagen die een motor maakt. We gaan er zeker niet te technisch op in, maar de meeste motoren hebben hiermee te maken. In principe kun je met een ééncilinder voldoende vermogen opwekken om vooruit te komen, maar echt een auditief en soepel genot is dat niet. In de regel geldt: hoe meer cilinders, hoe beter. Vaak geldt ook: hoe meer cilinders, hoe duurder om te produceren.

In het C segment zien we een duidelijk verschuiving. Jarenlang was de viercilinder gemeengoed, maar vanwege alsmaar strenger wordende eisen wordt er tegenwoordig zelfs gebruik gemaakt van een driecilinder. Het is echt niet alleen Ford die dat doet met de EcoBoost, ook Peugeot (308 1.2 THP), VW (Golf 1.0 TSI), BMW (118i), Honda (Civic 1.0T) en Opel (Astra 1.0 Turbo) hebben allemaal driecilinders. Er is echter een tijd geweest dat fabrikanten motoren met meer cilinders in hun C segment auto’s stopten. In dit geval willen we het specifiek hebben over zescilinders.

Volkswagen Golf VR6 (1H) ’91

Als je denkt aan een hatchback met een zescilinder motor, dan denk je aan een Golf VR6. Het was voor Volkswagen een mooie stap ‘upmarket’. Alle concurrenten hadden een viercilinder. Sommigen met 16 kleppen of/en een turbo, maar zes cilinders was toen nog ongekend. De motor was een 2.8 liter grote VR6, wat een V-motor is met een kleine blokhoek (15 graden). Hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel. De motor was goed voor 174 pk en 235 Nm. Geen wereldwaarden, maar het unieke geluid en de soepele loop waren uniek voor deze klasse.

Mazdaspeed Lantis 2000 Type-R (BA) ’96

Mazda en kleine zescilinders is een vertrouwde combinatie. Het bekendste voorbeeld is de MX-5, een compacte coupé die je naast een 1.6 viercilinder kon bestellen met een 1.8 liter grote V6. Een iets grotere V6 (2 liter) kon verkeren worden in de 323F, een soort vierdeurs coupé voordat de term echt bestond. In Nederland kon je het verschil tussen een standaard 1.5 en V6 nauwelijks zien, maar in Japan (waar de 323F ‘Lantis’ wordt genoemd) was er een Mazdaspeed uitvoering in heftige Type-R uitdossing. Deze liep geen streep harder, maar zag er indrukwekkender uit.

BMW 323ti Compact (E36) ’97

Dit was de meest rechtstreekse concurrent van de Golf VR6. Echter, omdat het een BMW was, was alles anders. In dit geval was de E36 Compact een 3 Serie, maar dan met een eenvoudigere achteras (van de E30) en een afgehakte kont. Als 316i in basistrim werd je er niet direct blij van, maar de 323ti was een waar snoepje. Deze kreeg een 2.5 liter zes-in-lijn onder de kap met 170 pk. De 323ti is niet direct een hysterische een strepentrekker, maar wel een bijzonder fijne motor-bak-onderstel combinatie.

Rover 45 Hatchback V6 ’99

De Rover 400 was een knappe sedan/liftback in het C-segment. Net even wat chiquer dan een Renault of Ford, zonder direct premium-aspiraties te hebben. Na de facelift kwamen deze er wel. De auto kreeg een nieuwe naam ’45’ en er was een nieuwe 2.0 beschikbaar. De 2.0 was voorheen een 2.0 viercilinder, na de facelift was het een V6 met 150 pk. Het was een opmerkelijke aanbieding, voor de heer op stand die kleiner wilde rijden.

Seat Leon Cupra 4 V6 (1M) ’01

De verwachtingen waren hooggespannen bij de ‘Snelste Seat Allertijden’ in 2001. De Leon Cupra 4 was het absolute topmodel uit de Leon-reeks. Op papier had de auto alles mee: een 2.8 liter VR6 met 24v kleppen (204 pk en 270 Nm), vierwielaandrijving en de keuze uit een paar felle kleuren zoals rood en geel. Dankzij de dik aangezette bumpers en skirts zag de Cupra er sportiever uit dan dat ‘ie eigenlijk was. Het was meer een geraffineerde GT dan de heetste hatchback van het land. Kijk uit als je kiest voor de Cupra R modellen, die hebben geen vierwielaandrijving en óók geen V6.

MG ZS 180 5-Door ’01

De MG ZS was het sportieve broertje van de luxe en chique Rover 45. Ondanks een minimaal budget, hebben ze behoorlijk wat werk verzet. De V6 is ditmaal 2.5 liter groot en goed voor 180 pk. Qua uiterlijk is de auto behoorlijk aangepakt: verlaagd, grote wielen en een heftige bodykit. Mocht het je alleen om het uiterlijk gaan, een 1.8 viercilinder met 120 pk was ook mogelijk, maar je wilde de V6. Echt snel was de MG ZS180 niet, maar dankzij de V6 klonk de auto uitstekend.

BMW 325ti Compact (E46) ’01

De eerste 3 Serie Compact was volgens de schrijvende pers geen succes. Minder verfijnd dan een reguliere E36, veel duurder dan zijn concurrenten. Verkooptechnisch gezien heeft het BMW geen windeieren gelegd. De auto was redelijk populair. Dermate populair zelfs, dat er een opvolger van kwam. Van de E46 werd namelijk een ‘Compact’ geconstrueerd. Ditmaal stond de auto op het ‘echte’ 3 Serie onderstel. Het ding reed dan ook uit de kunst. Helemaal als je koos voor de 325ti, met een 192 pk sterke zes-in-lijn. Dit is die goedkoopste om manier om het ‘ware BMW rijden’ (zes-in-lijn, handbak, RWD) te ondervinden. Nadelen? Het ding was lelijk volgens velen, waardoor de verkopen niet echt denderend waren.

Volkswagen New Beetle RSi ’01

De meeste Volkswagens New Beetle die de fabriek hebben verlaten zijn voorzien van een viercilinder motor. Sommige waren uitgerust met een V5 motor, wat in feite een VR6 was, minus één cilinder. De Beetle Cup raceauto’s hadden een 2.8 V6, maar de dikste zescilinder lag in de New Beetle RSI. Aanvankelijk was het de bedoeling dat RSI een sportief sublabel van Volkswagen Individual zou worden. Dat gebeurde weliswaar, zij het onder de naam ‘R’. De New Beetle RSI was knotsgek, niet eens zo gek snel en idioot duur.

Alfa Romeo 147 GTA (937A) ’02

Als Ferrari een hatchback zou maken, dan was dit het geworden. Dat was de eerste gedachte die ik had toen ik een 147 GTA zat. Natuurlijk is het geen V8 met middenmotor en 400 pk. Het gaat met name om de dramatiek. De Busso V6 is een magistraal klinkende motor. Het uiterlijk is bijzonder dik, zonder dat het fout wordt. Het interieur wordt nog eens afgemaakt met de bijzondere sportstoelen. In dynamisch opzicht is het zeker niet de topper in zijn segment, maar dat was ook niet de bedoeling. De 147 GTA was een Uber-luxe GT onder de Hot Hatches.

Volkswagen Golf R32 (1J) ’02

Met de vierde generatie goot Opper-VS-baas Ferdinand Piëch een flinke premium saus over de Golf heen onder het mom “Klasse für die Masse”. Er was enorm veel mogelijk op technisch gebied, alhoewel het nooit echt sportief werd. Zelfs de V6 4-motion en GTI waren vooral snel. Met de R32 zette Volkswagen Individual een stap in de goede richting. Het was op alle manieren de ware Uber-Golf. Qua prestaties, prestige, uitrusting, techniek (DSG was mogelijk!) en prijs kende deze auto geen gelijke. Bijzonder leuk om te rijden was de auto nog steeds niet, maar de weg naar boven was gevonden. Tegenwoordig een zeer gewilde youngtimer.

Mercedes-Benz C32 AMG Sportcoupé (CL203) ’03

Uit dit lijstje heeft de C32 AMG Sportcoupé het meeste vermogen, mocht dat je ding zijn. De C32 AMG is bekend als sedan en stationwagon, maar AMG heeft ook een handjevol Sportcoupé’s gemaakt. Qua specificaties hoeft de Sportcoupé er niets voor onder te doen: een 3.2 liter V6 met mechanische compressor, waardoor het vermogen 354 pk bedraagt en het koppel 450 Nm. Meer dan voldoende om snoeihard de begrenzer van 250 km/u in te knallen.

Audi A3 3.2 quattro (8P) ’03

Het is bijna knap om een enorm competente auto zó saai te maken. Deze A3 kwam iets na de Golf R32 op de markt. De A3 kon je ook krijgen met een DSG-transmissie, daarbij had de auto een hoogwaardigere achterasconstructie en was het platform an sich 6,5 jaar moderner. Toch was er niet veel te beleven aan de A3 met 3.2 motor. Het was vooral een snelle A3. Aan het uiterlijk kon je het ook niet zien, op de 3.2 badges na dan. Het was wel een leuke basis voor tuningliefhebbers. Schroef een turbo op die VR6 en je krijgt zelfs @Wouter aan het grinniken.

BMW 130i (E87) ’05

Dit is een welhaast unieke auto. Een vijfdeurs, C-segment hatchback met achterwielaandrijving en een atmosferische zes-in-lijn. Omdat de E87 veel techniek deelde met de E90 3 Serie was het ook mogelijk om deze veel te grote motor in te kunnen passen. De zes-in-lijn is echt nog een klassieke BMW motor: perfect, trillingsvrij en die hemelse turbine-achtige loop. Het is niet alleen maar een mooi geluid, met 265 pk was de BMW 130i destijds een van de sterkste uit zijn segment. Sowieso een van de meest unieke.

Volkswagen Golf R32 (1K) ’05

De laatste Golf met zescilinder was de Golf V (fabriekscode 1K) in R32 trim. De auto werd een beetje met gemengde gevoelens ontvangen. De Golf IV R32 was ‘specialer’ qua aankleding (ondanks de veel eenvoudigere wielophanging). Het had vooral te maken dat er nu een zeer respectabele en leuke GTI van de V leverbaar was (bij de Golf IV was die knudde). In technisch opzicht is het best een bijzondere auto: de 3.2 V6 is nu goed voor 250 pk en de onafhankelijke achteras is een welkome toevoeging. Het is de ultieme ‘top’-Golf. Natuurlijk, de huidige Golf R is véél sneller, maar geeft je niet dat dure en rijke gevoel dat een zescilinder gewoonweg wel kan leveren.

Toyota Blade G (E156H)

In het kader van obscure auto’s presenteren wij u deze Toyota Blade Master. Mocht u denken dat deze auto erg veel op een Auris lijkt, dan klopt dat ook. Het is in feite ook gewoon een Auris, maar dan wel eentje die heel erg luxe is. Dat wordt mede gerealiseerd door de motor. De instapper heeft een 2.4 viercilinder, maar kies je voor de Master (of Master G), dan krijg je een 3.5 liter V6 met 276 pk. Mochten deze specificaties je bekend voorkomen, is dat vrij logisch: dit is dezelfde 2AZ-FE motor die ook in de Lotus Evora ligt!

Mercedes-Benz CLC 350 (CL203) ’09

Af en toe vraag je je af wat ze in hun hoofd haalden. De C Klasse Sportcoupé was een bescheiden succesje. Net als bij die auto kun je er een boom over opzetten of het wel een C Segment hatchback is, of een D Segment Coupe. Qua positionering was het het eerste, qua opzet het tweede. Net als de C Klasse sedan (en Combi) was het mogelijk om de auto te bestellen met een 3.5 liter grote V6. Weliswaar zonder turbo (of compressor), maar wel goed voor 272 trappelende paarden. Een AMG sportpakket was niet eens standaard, waardoor je heerlijk incognito in deze aparte auto rond kunt rijden.

TRD Sportivo Blade Master G (GRE156H) ’09

De Blade kreeg in 2009 een lichte make-over. Het wat oubollige uiterlijk werd iets strakgetrokken. Maar ja, het blijft een Toyota Auris, dus nog altijd oubollig qua looks. Het was gelukkig ook mogelijk om de Blade Master te bestellen bij TRD. Deze versie liep geen streep harder, maar zag er veel dikker uit. De auto lag ook iets lager en stond op iets grotere wielen. Precies hoe je het wil hebben. Ondertussen denkt de hele buurt dat je een hybride hebt, terwijl je 95% van het Nederlandse wagenpark zoek rijdt!

BMW M140i (F20) ’16

Hij zal nog in diverse lijstjes verschijnen, deze 1 Serie. Dat komt voornamelijk omdat het zo’n bijzonder concept is. De volgende 1 Serie zal voorwielaandrijving hebben. Voor de hete 1 Serie kunnen we dan een flink opgepepte viercilinder plus vierwielaandrijving verwachten. Inderdaad, precies zoals de A-Klasse en A3. De M140i is echter niet alleen bijzonder vanwege zijn achterwielaandrijving, maar ook de 340 pk (!) sterke zescilinder motor. Het is inmiddels niet meer de modernste auto in zijn klasse en dat is maar goed ook.