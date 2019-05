Zoveel betaalde je in 1995 voor deze 15 topcoupé’s

Zelfs toen was de Supra best redelijk geprijsd.

Vorige week druppelde de laatste informatie binnen over de nieuwe Toyota GR Supra. Dat niet alleen, we hebben er nu ook mee gereden. De meningen over de auto zijn verdeeld. Er zijn mensen die hem niet zo mooi vinden en er zijn Toyota-fanatici die de BMW techniek verafschuwen. Laten we vooraal heel erg blij zijn dat Toyota een dergelijke auto op de markt brengt. De komst van een achterwielaangedreven coupé met een zescilinder lijnmotor is iets wat altijd gevierd dient te worden.

De laatste informatie die binnendruppelde was de prijs. Die is namelijk vrij hoog, uiteraard. Het is een vrij dure auto met een relatief hoge uitstoot, dus dienen er vele duizenden euro’s naar de Nationale Schatkist te gaan ter compensatie. Toyota wist te melden dat de prijs van de nieuwe Supra nauwelijks scheelt met die van de oude. Dat die auto aanmerkelijk hoger in de markt stond, laten we dan een buiten beschouwing. Ter lering en vermaak bekijken wat je nu eigenlijk kwijt was in 1995 voor een dergelijke sportcoupe.

Toyota Supra 3.0i Twin Turbo (JZA80)

ƒ 186.954

€ 84.836

Voor het vergelijk nemen we even als voorbeeld de Toyota Supra (A80). De overeenkomsten zijn talrijk. Beide hebben een zes-in-lijn motor, beide hebben achterwielaandrijving en het zijn beide coupé’s. Ook het vermogen is min of meer gelijk gebleven. Kortom, deze auto blijft trouw aan zijn roots. Tegenwoordig kost de nieuwe Supra 81.995 euro. Dan stap je in een zogenaamde ‘Legend’. Wil je een ‘Legend Premium’, dan ben je 84.496 euro kwijt. Bijna exact hetzelfde bedrag als in 1995.

Kortom, voor de Toyota dealers is er niet veel veranderd. De Supra kost aanzienlijk meer dan de rest van de modelrange van Toyota en biedt qua prestaties min of meer hetzelfde. So far so good? Dat gaan wij vandaag uitzoeken. We bekijken de prijzen van de concurrenten destijds en wat je tegenwoordig voor dat geld kan kopen bij hetzelfde merk. We beginnen met de goedkoopste en eindigen met de duurste.

Pontiac Firebird Trans Am

ƒ 104.950

€ 47.624

In de jaren ’90 was Amerikaans hét recept voor veel vermogen voor weinig geld. Want voor een ton in guldens had je de beschikking over een dikke 5.7 liter V8. De LT1-motor leverde niet bizar veel vermogen, zo’n 270 pk. Maar het koppel van bijna 430 Nm maakte heel erg veel goed. Een interessant totaalplaatje: bijzondere looks en een zeer betrouwbare en goed te tunen motor. Het interieur kreeg nogal vaak de kritiek dat het er goedkoop uitzag, maar ja: dat was de auto dus ook gewoon. Pontiac zelf bestaat tegenwoordig niet meer. De Firebird Trans Am was gelieerd aan de Chevrolet Camaro, die op dit moment voor 63.380 in de prijslijsten staat. Dan heb je slechts een viercilinder, de V8 kost meer dan een ton: 105.550 euro.

BMW M3 Coupé (E36)

ƒ 144.000

€ 65.344

De BMW M3 van de E36-generatie wordt altijd een beetje over het hoofd gezien. Op zich ook wel terecht, want de E46 doet alles net even beter met soortgelijke hardware. Aan de andere kant levert de E36 niet de pure, ongefilterde sensaties die de E30 wél biedt. Wat we vaak vergeten is dat De M3 (E36) een absoluut koopje was. Want voor dik 65 mille had je een M3. En dan niet de minste, want in 1995 zag de M3 3.2 het levenslicht, dus met 321 pk! Daarmee was het jarenlang de goedkoopste auto die 300 pk of meer leverde. De auto die qua prijs en prestaties het dichtste bij komt is de BMW M240i Coupé, waar BMW graag 68.727 euro voor ontvangt.

Chevrolet Corvette Coupé (C4)

ƒ 153.500

€ 69.655

Net als de Pontiac Firebird Trans Am was de Corvette een steengoede aanbieding. Ja, de auto stond niet op hetzelfde niveau qua verfijning als zijn tegenstanders, maar dat deerde niet. De Corvette ws zoveel goedkoper, dat je ‘m dat gelijk vergaf. De motor is min of meer gelijk aan die van de Firebird, alhoewel de LT1 in de Corvette C4 iets potenter is. De Corvette C4 wordt nog weleens verguisd als de minst gave generatie, maar heel helemaal terecht is dat niet. In de jaren ’90 werden ze bijna elk jaar voorzien van de nodige cosmetische en technische upgrades. Tegenwoordig staat er nog altijd een Corvette in de prijslijsten, maar de Stingray kost tegenwoordig minimaal 150.300 euro… De jaren ’90: toen was geluk nog heel gewoon, en de V8 nog heel betaalbaar.

Mitsubishi 3000GT VR4 Twin Turbo (Z16A)

ƒ 164.900

€ 74.828

Waarom weet niemand, maar Mitsubishi was van mening dat de wereld zat te wachten op een gigantische coupé met twee turbo’s, vierwielaandrijving én vierwielbesturing. Het ging nog verder, want de Mitsubishi 3000GT VR4 was voorzien van actieve aerodynamica die zich aanpaste aan de omstandigheden. Ondanks dat het een zeer bijzondere auto was (en nog steeds is), had niemand het ervoor over om bijna 75 mille achter te laten bij de Mitsubishi-dealer. Tegenwoordig biedt Mitsubishi je dan ook geen alternatief.

Porsche 968 Coupé

ƒ 166.500

€ 75.554

De Porsche 968 was eigenlijk een flinke gefacelifte Porsche 944. De 944 was op zijn beurt weer een doorontwikkelde Porsche 924 en die auto stamt uit de jaren ’70, toen Nederland nog geregeld een Eurovisie Songfestival won. De Porsche 968 wist zijn leeftijd redelijk goed te verbergen. Porsche hanteerde een nogal opmerkelijke strategie, want de heftigere 968 Club Sport was dik 12.000 euro goedkoper dan deze normale variant. Qua prijs zit de 968 wel dicht tegen de huidige instap-Cayman aan, die voor 83.200 euro in de prijslijst staat.

Nissan 300ZX Twin Turbo (Z32)

ƒ 187.200

€ 84.948

De jaren ’90 was het decennium van de Japanse sportwagen. Op Daihatsu en Suzuki na hadden alle Japanse automerken en bijzondere sportcoupé in de aanbieding. De meeste bleven voorbehouden aan het land van de rijzende zon, maar sommige kwamen ook naar Europa, zoals de 300ZX. De auto begon zijn carrière als 240Z, een eenvoudige en pure sportwagen. Bij de 300ZX (Z32) was het een grote, luxe Gran Tourer geworden met dik 280 pk onder het rechterpedaal. Tegenwoordig betaal je 109.650 euro een Nissan 370Z Coupé.

Jaguar XJS V12 Coupé

ƒ 202.000

€ 91.664

Net als de Porsche 968 was de Jaguar XJS erg op leeftijd. Net als bij die Porsche kon je dat merken aan het zeer gebrekkige ruimteaanbod, dat overduidelijk stamde uit een andere tijd. De Jaguar XJS was min of meer de opvolger van de E-Type, maar werd nooit als dusdanig geaccepteerd. De auto groeide wel uit tot een zeer fraaie verschijning die dankzij zijn aparte lijnvoering nooit echt uit de toon viel. Knap voor een relikwie uit die periode. In motorisch opzicht was het een echte Jaguar, dus een 5.3 liter V12 met niet al te veel pk’s: 309 stuks. Nee, de V12 kocht je voor de trillingsvrije loop, het bijzondere karakter en de ongeëvenaarde dorst. Het contrast met de nieuwe Jaguar die er het dichtste prijstechnisch in de buurt komt is groot: de F-Type R-Dynamic kost 89.100 euro en heeft bijna net zoveel vermogen: 300 pk. Wel uit een 2.0 viercilinder. Toch even wat anders dan een V12.

Mercedes-Benz E36 AMG Coupé (C124)

ƒ 212.050

€ 96.224

Rond deze periode was AMG nog een zelfstandige entiteit. De samenwerking tussen Das Haus en de tuner was wel innig genoeg, zodat je AMG-uitvoeringen kon bestellen bij de Mercedes-Benz dealer. Dat was geen goedkope exercitie, want de E36 AMG Coupé van de 124-generatie koste bijna een ton. In euro’s. Er zijn er niet veel van gebouwd. Logisch, want voor dat geld kon je ook in een SL500 stappen. Tegenwoordig betaal je precies 100.167 euro voor een redelijk vergelijkbare C43 AMG Coupé.

Porsche 911 Carrera Coupé (993)

ƒ 226.500

€ 102.781

Het voordeel met dit soort lijstjes: er is altijd wel een 911 te vinden. Zo ook in dit geval. Rond deze periode was het overigens niet het succesnummer dat het tegenwoordig is. Ook toen stond er een relikwie in de showrooms: de 993 was zelfs nog voorzien van luchtkoeling! Ook de verticale vooruit, de hangende pedalen en het dashboard herinnerden je eraan dat je een opgekalefaterde klassieker aan het rijden was. Toegegeven, dat was ook onderdeel van zijn charme. De standaard 911 (992) moet nog geïntroduceerd worden. Tot die tijd is de 718 Cayman S die er het dichtste bij in de buurt komt qua prijs: 101.700 euro.

Honda NSX (NA1)

ƒ 260.000

€ 117.983

De Honda NSX moest het niet de gevetigde orde lastig gaan maken, maar ook de accountants. De Honda werd geregeld vergeleken met een Porsche of Ferrari voor een goede reden, want de auto was krankzinnig duur. Tegenwoordig kijken we niet meer op van auto’s van 120 mille, maar in 1995 was 260.000 gulden een bizar hoog bedrag om achter te laten bij de Honda dealer. Er is verder geen Honda die op dit moment voor dit geld aangeboden wordt. De nieuwe NSX is ook in Nederland leverbaar volgens de Honda-website, maar een officiële prijs wil Honda niet mede delen, maar reken op minimaal 200.000 euro.

Porsche 928 GTS

ƒ 283.100

€ 128.465

Toevallig was 1995 het jaar van de fossielen bij Porsche, want ook de 928 was toen nog te koop. Je weet wel, de V8 GT uit 1978. Net als de andere Porsche werd de auto jarenlang gefacelift en voorzien van updates om interessant te blijven. De laatste uitvoeringen waren zonder uitzondering een GTS, met op het laatst 350 pk uit de inmiddels 5.4 liter grote V8. Gek genoeg doet het karakter van de 992 meer denken aan de 928 dan aan de 993. Maar qua prijs heeft Porsche zichzelf overtroffen, want de goedkoopste 911 Carrera S (992) kost 156.700 euro.

BMW 850 CSI (E31)

ƒ 318.000

€ 144.302

We zijn nu bij de echt dure auto’s aanbeland. De BMW 8 Serie was er al vanaf 95 mille (voor de 840Ci), maar je wilde de 850 CSI. Die auto zat tussen de 850Ci en de nooit verschenen M8 in. De twaalfcilinder werd door Paul Rosche van BMW M flink onder handen genomen, waardoor het blok 381 pk leverde. In tegenstelling tot de meeste 8 Series had de CSI een handgeschakelde zesbak, geen automaat. Tegenwoordig heeft BMW weer een 8 Serie in het assortiment. Prijstechnisch komt, gek genoeg, de 840d het dichtste bij in de buurt. Die kost 126.509 euro en gaat 1,1 seconden sneller naar de 100 km/u. Jazeker, een kleine diesel die een V12 aftroeft. Voorsprong door techniek, noemen ze dat.

Ferrari F355 Berlinetta

ƒ 347.500

€ 157.689

Ferrari’s zijn altijd duur geweest en in 1995 was dat niet anders. De F355 was net op de markt verschenen en werd gezien als een grote verbetering ten opzichte van de 348 GTB. Nog steeds wordt de F355 beschouwd als een van de fraaiste Ferrari’s ooit gebouwd. De F355 is een verre voorvader van de F8 Tributo. Die auto heeft bijna het dubbele vermogen ten opzichte van de F355. Reken er ook op dat de prijs minimaal het dubbele zal zijn. Zijn voorganger, de Ferrari 488 GTB, koste namelijk al 298.910 euro.

Aston Martin Virage

ƒ 638.650

€ 289.807

De duurste uit het rijtje is echt krankzinnig. De Aston Martin Virage valt in de categorie: duur zijn om het duur zijn. De auto was het absoluut niet waard. We leggen uit waarom. De Virage was Aston Martins paradepaardje. De Tadek Marek V8 van 5.4 liter inhoud was slechts goed voor 330 pk. Omdat de auto bijna tweeduizend kilo woog, waren de prestaties adequaat, maar gezien de nieuwprijs was het idioterie. Het was niet dat al het geld naar exotische onderdelen ging. De koplampen kwamen van een Audi 100 en de achterlichten van een volkswagen Scirocco. In 1997 zette Aston Martin het recht met de nieuwe V8 en de DB7. Tegenwoordig kun je met dit bedrag nog steeds shoppen bij Aston Martin. De DB11 met 5.2 V12 kost namelijk 271.914 euro.

