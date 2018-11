Betaal 2 miljoen euro voor fenomenale BMW-collectie

Om je vingers bij af te likken.

Het kan lastig genoeg zijn om één perfecte klassieker op te speuren. Zeker nu we ons bevinden in de buurt van het hoogtepunt van de klassiekerbubbel zul je een klein (of groot) vermogen uit moeten geven om de auto van je dromen om de kop te tikken. Gelukkig komt er af en toe een volledige, volmaakte collectie voorbij waardoor het zoeken niet meer van toepassing blijkt te zijn.

Dit is precies het geval bij de zogenaamde ‘Collection of BMW Legends‘, bij de in de Verenigde Staten gevestigde Enthusiast Auto Group. Zoals de naam van het bedrijf doet vermoeden zijn de auto’s die worden aangeboden stuk voor stuk voor bedoeld voor de (toegegeven: welvarende) liefhebber. De verzameling in kwestie, bestaande uit dertien haarfijne bolides van de Beierse autofabrikant, zal de harten van BMW-fanaten wereldwijd zonder meer sneller laten kloppen.

De collectie wordt opgemaakt door allerlei parels uit de geschiedenis van BMW. Van het begin van de jaren ’80 tot en met de aanvang van het huidige decennium: voor ieder zit er wel iets wils tussen. Hieronder bekijk je de auto’s in een duidelijk overzicht.

1981 BMW M1

1988 BMW E28 M5

1988 BMW E24 M6

1990 BMW E30 M3 Sport Evolution

1991 BMW Z1

1995 BMW E36 M3 Lightweight

2001 BMW Z3 M-Coupe

2002 BMW E39 M5

2003 BMW Z8 Roadster

2005 BMW E46 M3 Competition Package

2007 BMW Z4 M-Coupe

2011 BMW 1M Coupe

2013 BMW E92 M3 Lime Rock Park Edition

We kunnen ons goed voorstellen dat je slechts een van deze auto’s wilt aanschaffen, maar dit is volgens de verkoper niet mogelijk. De verzameling kan enkel als een geheel worden opgekocht, voor de bepaald niet milde prijs van 2,3 miljoen dollar. Omgerekend naar de huidige waarde van de euro is dit 2,03 miljoen. De dealer belooft gelukkig wel dat elke bolide is gerestaureerd en zich nagenoeg in nieuwstaat bevindt. Daarover hoef je je dus geen zorgen meer te maken.