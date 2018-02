Is de BMW Z4M een toekomstige klassieker?

Deze mag zo op de inrit.

Nog niet zo heel lang geleden was ondergetekende bezig met een artikel over de goedkoopste Jaguar F-Type van Nederland. Natuurlijk, het was een beetje een saaie uitvoering, maar voor 55 mille heb je wel een van de fraaiste en moderne sportwagens. Maar eigenlijk is de auto net even te lief. Een V8 waar ze een V6 van hebben gemaakt (dus geen groot gewichstvoordeel, wel het vermogensnadeel) en een schattige automaat. Echt een sportwagen is dat dus niet.

En een Porsche Boxster dan? Ja, waarschijnlijk wel. Met name de Spyder-uitvoeringen zijn geweldig, maar ook erg duur. En een Porsche is soms een beetje te voorspelbaar. Dus wat te doen? Al mijmerend op de redactie wordt Autotrack.nl maar weer eens aangeslingerd. Wat willen we nu eigenlijk van een sportieve roadster? Eens even zien. Uiteraard achterwielaandrijving. Een roadster moet achterwielaandrijving hebben, een tante met een plassertje heet immers ook een oom. Verder nog wensen? Een potente motor, uiteraard het liefst een atmosferische zes-in-lijn. Er zijn veel zes-in-lijn sportwagens met achterwielaandrijving, in dit lijstje staan de mooiste exemplaren. Maar die zijn allemaal ook wat aan de oude kant, terwijl de laatste Z4 net even te zwaar en comfortabel is.

Dus eigenlijk is het antwoord heel erg simpel: zoek de dikste Z4 van de voorlaatste generatie, E85 voor intimi. De BMW kwam in 2003 op de markt als de opvolger van de zeer populaire Z3. De Z4 was een stuk mannelijker en sportiever, maar ook duurder. Mede daardoor was de auto niet zo’n groot succes als zijn voorganger. Na de facelift (LCI in BMW termen) kwam er ook een Z4 op de markt van BMW Motorsport. Het leuke is dat ze zeer ingetogen te werk zijn gegaan. Zeker bij dit exemplaar uit 2006 valt de ‘M’-behandeling niet zo op. Zwart op zwart is niet zo heel erg bijzonder.

Maar hey, dit is het Viva-forum niet om ons te bekommeren over kleurtjes. Want in technisch opzicht is deze BMW een snoepje. De 3.2 liter grote S54-motor (uit de E46 M3) levert maar liefst 343 pk’s, zonder blaasinstrumenten als een turbo of supercharger. Daardoor valt het koppel ook iets tegen: 365 Nm. Met deze auto moet je ouderwets toeren maken, gelukkig. Uiteraard heeft deze Z4 M (rijtest) een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving, zoals het hoort. Helaas heeft dit alles wel zijn prijs, want de verkoper wil er volgens deze advertentie € 40.000 voor hebben.