Van Mossel is op dreef, neemt groot belang in VKV Groep

Het houdt niet op.

Als een eeuwig hongerig wezen blijft de Van Mossel Automotive Groep zichzelf volduwen. Vandaag heeft het autobedrijf zijn nieuwste stap aangekondigd. Het meer dan zeventig jaar oude bedrijf heeft bekendgemaakt dat het een belang van 50 procent heeft genomen in de VKV Groep. Dankzij deze joint venture vergroot het zijn positie binnen de Nederlandse markt nog verder.

Helemaal komt deze aankondiging niet uit de lucht vallen. Van Mossel is namelijk al een tijd bezig met het uitbreiden van zijn gamma. Door de nieuwe samenwerking met de VKV Groep vergroot Van Mossel zijn dealernetwerk naar ruim boven de honderd vestigingen. De VKV Groep, die auto’s van Renault-Nissan verkoopt, is overigens niet voor niets uitgekozen. Als gevolg van de joint venture is Van Mossel voortaan van alle markten thuis. Naast een enorme leasevloot vinden we bij het bedrijf merken van de Volkswagen Group (incl. bedrijfswagens), Peugeot, Citroën, Opel en DS (PSA), Kia, Jaguar Land Rover, Ford, Mercedes-Benz (incl. Smart) en Fiat, Abarth, Alfa Romeo en JEEP (FCA).

Zoals gezegd is de Van Mossel Automotive Groep de laatste maanden sowieso goed op dreef, want het bedrijf nam dit jaar alleen al talloze kleinere autobedrijven over. Eric Berkhof, algemeen directeur van het bedrijf, heeft zodoende zijn zakken flink kunnen vullen; ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbelde hij zijn vermogen. Meer daarover lees je HIER.