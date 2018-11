BMW komt met eerste officiële info over de M8

Zoals verwacht gaat dit een beest van een coupé worden.

De onthulling laat nog even op zich wachten. BMW licht een tipje van de sluier op door foto’s te delen van een gecamoufleerde M8. Daarnaast komt de Duitse autofabrikant met de eerste info rondom de techniek.

De foto’s zijn geschoten op op het circuit van Estoril in Portugal. Dit is één van de testlocaties van BMW voor de M8 Coupé. De autobouwer laat weten dat de M8 een lager gewicht zal krijgen in vergelijking met de andere 8 Serie modellen. Tevens krijgt de heetste 8 Serie standaard M compound-remmen en optioneel carbon-keramische remmen. Standaard staat de M8 op 19-inch M Wielen. Optioneel is 20-inch mogelijk.

BMW laat officieel weten dat de M TwinPower Turbo V8 meer dan 600 pk gaat leveren. Hoeveel vermogen de geblazen achtcilinder exact gaat leveren is niet bekend. In de huidige M5 Competition (rijtest) is de motor goed voor maar liefst 625 pk, potentie zat dus. De M8 Coupé komt standaard met een 8-traps M Steptronic automaat en M xDrive. Dit betekent dat de aandrijving op de voorwielen elektronisch uitgeschakeld kan worden, waardoor al het vermogen naar de achterbanden gestuurd wordt. Uiteraard is er ook een Active M Differential geïnstalleerd op de M8 Coupé.

De Duitsers bevestigen dat er drie varianten van de M8 gaan komen. Eerst de M8 Coupé en in een later stadium de M8 Cabrio en de M8 Gran Coupé. Dit is tevens een bevestiging dat de 6 Serie Gran Coupé inderdaad een nieuw leven zal krijgen in vorm van de 8 Serie GC.