Dit is de nieuwe Jeep Gladiator

De grote broer van de Wrangler is hier.

De Jeep Wrangler is zo’n auto waar je in Nederland helemaal niks aan hebt. Jammer, want in tegenstelling tot SUV’s en crossovers is de Amerikaanse terreinbeul juist een pure functie-over-vorm auto. Met een hoop historie: de Wrangler grijpt in vele opzichten terug op de Willys MB. Dat was een snel terreinvoertuig die het Amerikaanse leger veel afstand liet afleggen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uiterst eenvoudig uiteraard: een stuur, een neerklapbare voorruit, vier wielen en heel eventueel een canvas dak. Comfortabel was het niet, je moest je vasthouden omdat er geen deuren waren die je tegenhielden en luxe moest je al helemaal niet verwachten. De Willys MB was een werkpaard.

In 1976 probeerde Jeep een auto onder het legendarische recept op de markt te zetten: de CJ. Opnieuw een soort simpele stuiterbal. Maar je in de steek laten deed de CJ evenmin. De auto was ook ontworpen met de Willys in het achterhoofd, de zeven spijlen van de Jeep-grille naast twee grote ronde koplampen. De rest van de carrosserie was hoekig en eenvoudig. In 1986 kreeg de CJ daarom een officiële naam: Wrangler. Die naam zit er ondertussen al meerdere generaties in, tot en met de nieuwste Wrangler in 2018.

Bovenstaande afbeelding laat je misschien denken dat de Wrangler nog steeds een soort eenvoudige auto is voor mensen die simpel strandvervoer zoeken. Maar de Wrangler moet met zijn tijd mee, dus kun je er ook gewoon deuren en een dak op krijgen. Ook goede stoelen, normale vering, allerlei offroad-hulpjes en vele luxe opties zijn verkrijgbaar op de Wrangler, waardoor ook mensen die liever gewoon op asfalt rijden een Wrangler kunnen kopen. Prima, maar dan kun je ook een Cherokee kopen. De Wrangler is namelijk geen Maybach en zal op asfalt niet de meest verfijnde auto blijken.

De Wrangler is een terreinwagen. Maar met vier deuren en een relatief kleine kofferbak is er niemand die daar nog echt waarde aan hecht. Zelfs Amerikanen niet: die doen dat liever in een Ford F-150 of een RAM 1500: pick-ups. Jeep heeft momenteel geen pick-ups in de aanbieding. Als Amerikaans merk kan het handig uitpakken om eentje te hebben, met name voor de Amerikaanse markt.

Daarom is hier de Jeep Gladiator. Er zit al een tijdje een Jeep Wrangler-truck in de pijplijn, maar het was nog niet zeker of de naam ‘Scrambler’ of ‘Gladiator’ gebruikt zou worden. De laatste werd gekozen, zoals een eerdere concept-Wrangler uit 2005. Het is de nieuwe Wrangler, maar dan met een verlengde wielbasis en achteroverhang, zodat er een laadbak op past.

Het is voor het eerst in jaren dat er een pick-up van Jeep verschijnt. Logisch eigenlijk, want FCA (nu nog) heeft RAM als zelfstandig pick-up-merk. Maar in de ‘middenklasse’ is er nu deze karakteristieke Gladiator. Voor de motoren kunnen we kijken naar de Wrangler: een viercilinder met hybridetechnologie of een goede oude V6. De motoren leveren bijna evenveel pk (265 en 284).

De nieuwe Wrangler is nog niet geprijsd in Nederland, dat komt in november 2018 (zeer binnenkort dus). Goedkoop zal hij niet worden: voor Wranglers uit 2018 (maar dan niet het nieuwe model) wordt nog meer dan een ton gevraagd. En zoals al eerder gezegd heb je eigenlijk niks aan zo’n auto in Nederland. De kans dat wij de Gladiator daarom krijgen is niet heel groot, maar mocht je handig zijn in de import, dan kun je hem hier waarschijnlijk op grijs kenteken krijgen. (via JeepGladiatorForum.com)