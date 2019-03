Betaal een fortuin voor een Tesla met een mega KM-stand

Je moet het maar willen.

Gisteren hadden we een occasion ‘taxi‘ voor je in de aanbieding en daar gaan we vandaag mee door. Nee, deze witte taxi is helaas niet de zwaar getunede Peugeot 406 van Daniel Morales uit de Franse ‘Taxi’-actiefilms, maar een Tesla. Nu moeten we een kleine kanttekening plaatsen, want we weten niet 100% zeker of het een taxi is.

Zoals mijn docent rechten het zou omschrijven is het ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ een taxi. De kentekens zijn namelijk afgeplakt en de kilometerstand is vrij hoog. Ondanks dat de Model S nog vrij jong is (bouwjaar 2014), heeft de auto er inmiddels 527.000 kilometer opzitten!

Jazeker, dat is meer dan 100.000 km op jaarbasis. De vraagprijs is enorm hoog voor een auto met meer dan een half miljoen kilometers. De verkopende partij wil er namelijk 27.950 euro voor hebben. Voor de context, een beetje Mercedes-Benz E-Klasse taxi met een half miljoen van deze leeftijd doet zo’n 10 tot 15 mille.

Als we kijken naar de foto’s, dan kunnen we niet anders concluderen dat zo’n E-Klasse een betere optie lijkt. Het interieur is enorm afgeleefd. De achterbank lijkt alsof alle Meiden van Holland erop plaats hebben genomen. Toch valt er iets te zeggen voor de Tesla. Ten eerste ligt het prestatiepotentieel véél hoger dan bij een E200 CDI.

Een andere reden is de technische staat. Deze Model S heeft onlangs een nieuwe motor en nieuwe accu’s gekregen, waar Tesla nog 3,5 jaar garantie op geeft. Daarbij is vorige maand het enorme scherm vervangen. Ook zijn de draagarmen en stabilisatorstang helemaal nieuw! Volgens de eigenaar rijdt de auto ‘zo goed als nieuw, door de vervangen onderdelen’. Een beetje hetzelfde zoals met Patricia Paay het geval is, dus. De advertentie kun je HIER bekijken.

Met dank aan Pieter en Matthieu voor de tip!