Deze bekende Peugeot 406 kun jij betalen

Dit wil je hebben.

Auto’s en films zijn een goeie combinatie. De James Bond-reeks bijvoorbeeld, waarbij de meest schitterende Aston Martins op het witte doek voorbij kwamen. Of Mission Impossible, waar Tom Cruise gekke dingen doet met de nieuwste BMW’s. Ook de recent uitgebrachte Baby Driver bleek succesvol: een tiener die slim gebruik maakt van een oude Subaru Impreza steelt hierbij de show in de openingsscène.

Daarbij vinden er vaak achtervolgingen plaats. DB10 vs C-X75, Dodge Charger vs Ford Mustang, om een paar te noemen. De twee gaafste auto’s van het moment strijden in de film voor de goeie- en slechteriken, maar voor ons autoliefhebbers ook autofabrikanten tegen elkaar. En los daarvan speelt de politie vaak een rol in het opjagen van criminelen. Het leukste blijft toch wel als de sterauto van de achtervolgingsscène uit onverwachte hoek komt. De makers van de Taxi-serie hebben dat goed begrepen.

Taxi speelt zich af in Marseille. De Zuid-Franse havenstad is het toneel voor een jonge taxichauffeur die criminelen uitschakelt met een normaal ogende taxi. De auto die voor Taxi 1 gebruikt werd, is een Peugeot 406. Dat was toen een degelijk staaltje Franse middenklasse, maar werd ondanks Taxi een groot succes. Of juist dankzij Taxi? Anyway.

Op een Franse Peugeot-Citroën-veiling duikt bovenstaande Peugeot 406 met olijke bodykit op. De saaie 406 uit de film kon namelijk James Bond-style veranderen naar een straatraceauto. De straten van Marseille worden gebruikt om de 406 neer te zetten in een aantal onvergetelijke achtervolgingen. Met onder andere de ‘Mercedes-bende’ in hun 500 E’s, maar vooral de zeer ondergewaardeerde Franse middenklasser stal de show. En ja, het exemplaar hierboven is een 406 uit de film.

Het is de 406 uit Taxi 2, want er werd voor een faceliftmodel gekozen in het tweede deel van de reeks. Verder bleven de te grote voorbumper, rallyvelgen, sportstuur en een giga spoiler, in combinatie met het taxibordje, die werden overgenomen van de pre-facelift 406 uit Taxi 1. Doet er verder niet toe, want de auto is komisch en karaktervol.

Dan komen we nu op het punt dat ik helaas zou moeten mededelen dat dit stukje Franse filmgeschiedenis start vanaf 150.000 euro en je dus alleen maar kan dromen. Maar dat blijkt anders te zijn: de veiling verwacht dat het verkoopbedrag tussen de 8.000 en 10.000 euro ligt. Dat is meer dan een gemiddelde 406, maar niet elke 406 is er eentje zoals deze. Met filmgeschiedenis en een V6 voorin.

Het is dit keer eens niet onmogelijk om de wagen te bezitten. Dus grijp je kans, op 16 september in Marseille. Mochten filmauto’s je koud laten, dan biedt het veilinghuis ook talloze mooie PSA-producten, zoals Simca’s, Citroëns uit de jaren ’20, een aantal 504 Coupés en veel meer mooi spul. Weet je wat, kijk zelf maar.

Overigens werd voor Taxi 4 een Peugeot 407 gebruikt, die ook leuk was maar niet de status van de 406 kreeg. Wel leuk: Taxi is terug! Dit jaar is de vijfde serie uit de reeks op het witte doek verschenen. Voor een historische knipoog wordt de 407 uit Taxi 4 gebruikt, dus geen nieuwe 508. Dat zou een leuk welkomstcadeau geweest zijn voor de 407-opvolger.