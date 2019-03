Koop de Renault van James Bond

Jazeker, Bond had smaak.

De verhalen over Brits geheim agent James Bond is een van de meest succesvolle film franchises aller tijden. De combinatie van droge humor, lekker veel actie en vrouwelijk schoon doet het al jaren goed. Nog een reden om een Bondfilm om te kijken zijn de auto’s. Diverse Aston Martins, Lotussen en BMW’s: James Bond heeft erin gereden.

Gelukkig maakte James Bond af en toe gebruik van minder exotische auto’s. Zoals in de film ‘A View To A Kill’ uit 1985. Dit zou de laatste Bondfilm voor de op leeftijd rakende Roger Moore worden. Hij was toen al 58 jaar oud. In ‘A View To A Kill’ doet James Bond wat ‘ie altijd moet doen: afrekenen met een gestoorde narcist (gespeeld door Christopher Walken) die vergevorderde plannen heeft voor alleenheerschappij op deze wereld, middels toen supermoderne computerchips.

Een van de attributen die hij inzet is een taxi in Parijs. De auto in kwestie, een Renault 11 TXL met 1.7 liter motor moet het, zoals gewoonlijk, ontgelden. In eerste instantie rijdt Bond zijn dak eraf, daarna de complete achterkant. Omdat de Reanult 11 is voorzien van voorwielaandrijving, maakt het allemaal niets uit en kon James Bond zijn weg vervolgen.

Voor de stunt schijnen 3 auto’s gebruikt te zijn en eentje staat er nu te koop. De auto staat for sale bij het Orlando Auto Museum in Florida. Wat de prijs is weten we niet, maar het is ongetwijfeld de duurste Renault 11 aller tijden.

Check hier de scène met de Renault 11:

Om even in de sfeer te blijven, Duran Duran mocht de titelsong maken voor deze epische actiefilm: