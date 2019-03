Skoda maakt prijzen van de Scala bekend

Zoals je mag verwachten: het valt mee.

Standaard met een beetje meer. Dat is een eigenlijk hoe je Skoda het beste kunt omschrijven. Het is misschien wel het dufste merk wat er in Europa verkocht wordt. Elk persbericht werkt als een soort visuele Valdispert.

Althans, voor mensen die echt iets met auto’s hebben is dat het geval. Er zijn genoeg kopers die gewoon een auto wensen. Niet te veel poespas, niet teveel onzin. Wat dat betreft zijn Skoda’s de waren Volkswagens. De Scala is de opvolger van de Skoda Rapid. In technisch opzicht lijkt de auto op de Polo, maar dankzij de gegroeide afmetingen heb je bijna een auto van formaat Golf. Iets wat Skoda ook doet met de Superb, dat is in technisch opzicht ook een verlengde VW (in dit geval de Passat).

Enfin, je wilt graag weten wat je moet betalen voor een verse Skoda Scala. Voor het basismodel ben je 21.990 euro kwijt. Dan heb je een 1.0 TSI Greentech Active. Net als de Polo van gisteren is een 1.5 TSI ook mogelijk, maar die is alleen als ‘Sport Business’ leverbaar met DSG en kost direct 29.995 euro. Kortom, die basisversie is het meest interessant.