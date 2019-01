Gestolen Alfa Romeo uit Nederland is éindelijk gevonden

Je hoort het niet vaak, maar toch is het zo.

Jeroen Branderhorst zal de afgelopen maanden met een oog open hebben geslapen, want met de diefstal van zijn zeldzame Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet werd zijn bijzondere machine hem abrupt ontnomen. In de nacht van 12 op 13 mei werd de auto, waarmee Branderhorst aan de start van de Mille Miglia had moeten verschijnen, gestolen voor de deur van zijn hotel. Nu, ruim een half jaar na het tragische voorval, is de unieke Alfa Romeo eindelijk teruggevonden.

Met de verlossende bevestiging dat zijn Alfa Romeo inderdaad is gevonden, is de terroriserende achtbaan waarin Branderhorst zat vastgebonden eindelijk tot stilstand gekomen. Aan het einde van november kreeg de beste man, die de cabriolet inmiddels alweer twintig jaar in zijn bezit heeft, verwarrende berichten te horen over de staat van zijn auto. Tot groot verdriet van de eigenaar bleek het destijds om loos alarm te gaan, want enkel de daders waren door de politie gevonden – niet de auto. Gelukkig hebben de autoriteiten in de tussentijd voldoende druk uit kunnen werken op de dieven. Na enkele weken verhoor gaven zij voldoende juiste aanwijzingen om de Alfa Romeo op te kunnen speuren.

En zo kwam afgelopen weekend, na maanden van drama, moedeloosheid en wanhoop, eindelijk een einde aan de terreur. Uitgerekend in een schuur tussen Pralboino en Leno, in het zuiden van Brescia, liep de politie te Alfa Romeo tegen het lijf. Een heuse “barnfind“, zo grapt de eigenaar. Wonder boven wonder was de auto volledig onbeschadigd. Sterker: zelfs de nummerplaten zaten nog op de bolide, zo vertelde Branderhorst in een gesprek met Autoblog. Verdere details over de vondst kon Jeroen voorlopig niet met ons delen. Hierover hopen we binnenkort meer te weten te komen.

Wel heeft de eigenaar van de Alfa Romeo ons kunnen vertellen dat het bij de diefstal van zijn auto niet om georganiseerde misdaad ging. Het is niet een op klassiekers uitzijnde bende maffialeden geweest, maar simpelweg een stel zigeuners. Dit werd bij de arrestatie in november al door de Italiaanse media geschreven, maar in zijn korte gesprek met ons bevestigt Branderhorst dat zijn auto inderdaad door een stel Roma’s was gestolen.

Het is nog niet precies bekend of de dieven van tevoren afwisten van het bestaan van de auto en de exacte locatie, of dat zij simpelweg tegen de trailer waarin de cabriolet werd vervoerd aanliepen. Wel is uit gepubliceerde camerabeelden gebleken dat het viertal de trailer vrij eenvoudig achter hun bestelebus wist te hangen, om er vervolgens mee op de vlucht te slaan. Door analyses van de beelden te maken en hun telefoons af te luisteren kwam de politie hen uiteindelijk op het spoor. Het gezin werd kort daarna gearresteerd. Het viertal wordt tevens verantwoordelijk gehouden voor andere autodiefstallen in de buurt van het Gardameer.

Een wijze les die Jeroen uit deze ervaring heeft gehaald is dat hij zich voorlopig niet meer tot een derde partij zal richten voor het vervoer van zijn bolides. Het was namelijk de eerste keer dat hij zijn gekoesterde Alfa Romeo door een transportbedrijf had laten vervoeren. Voortaan zal hij het heft als vanouds in eigen handen nemen.