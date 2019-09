Betaal een vermogen voor een SLS met achterspoiler

Klinkt als tuning, maar er is iets anders aan de hand.

Rekenen we even de AMG ONE niet mee, dan kent Mercedes weinig supercars. De AMG GT-serie is namelijk een serie snelle auto’s, maar met vooral de Porsche 911 in het kielzog is het niks vergeleken met zijn voorganger(s). De SLR McLaren was bijvoorbeeld volgens velen één van de eerste hypercars, in ieder geval hoorde hij bij de heftigste auto’s van zijn periode. Daarom is het woord opvolger misschien ietwat lastig. Qua plaatsing en relatieve prestaties verbleekte de SLS AMG bij de SLR. Een 6.3 liter V8 met 571 pk is niet voor de poes, maar het maakte van de auto meer een middenmoot-supercar dan een hypercar.

Bijzonder aan de SLS was dat het op papier een retro-auto was, maar ook weer niet. De vleugeldeuren en de proporties zijn een directe hint naar de 300 SL. Met uitzondering van de vrij zware deuren was er echter niks aan de SLS wat een retro-knipoog meer prioriteit gaf dan gewoon een gave auto zijn. Helemaal als Roadster was het een bijdetijdse auto met indrukwekkende prestaties.

De auto was een relatief succes en daarom liet Mercedes het er niet bij zitten. Er kwam naast de Roadster een Black Series-versie en die zijn nu bijzonder zeldzaam. Eveneens zeldzaam is wat Mercedes deed om de SLS te eren nadat de AMG GT het stokje zou overnemen. Een Final Edition. Om het onderscheid te maken tussen de standaard SLS en de uitzwaaiversie werd de FE geleverd met een koolstofvezel motorkap zonder carrosseriekleur en een achtervleugel. Dat die nu ook voor grof geld van eigenaar wisselen bewijst eentje die momenteel te koop staat.

Het is een Roadster, er staat niet vermeld welke van de 350 het is. Want ja, je kon kiezen of het een Coupé of Roadster werd, maar slechts 350 eigenaren mochten een krabbel zetten onder de verkooppapieren van de SLS Final Edition. Dit is een exemplaar uit 2014 met slechts 6.560 km op de klok. Verder is de auto in topconditie en koop je een pareltje, die momenteel in de garage van het Mercedes Museum bivakkeert.

Twee jaar geleden meldden we al dat het standaardbedrag van 303.000 euro voor een SLS FE Roadster al niet meer is wat je voor een Final Edition moet aftikken. Daar doet deze nog een schepje bovenop: dit exemplaar in Himalayas Grey Metallic mag weg voor 445.890 euro. Oef.

Uniek, sportief, styling wat eigenlijk net over de top is: voor als de CLK DTM je te goedkoop is, koop deze Final Edition.