Betaal jij een verkeersboete uit het buitenland na de zomervakantie?

Als je het niet doet, ben je niet de enige.

De maand september komt eraan, wat bij Autoblog vooral in het teken staat van de IAA in München. Voor vele andere Nederlanders wil dit het einde van de vakantieperiode zeggen. De caravan kan weer de stalling in, de kids weer naar school en de ouders weer aan het werk. Voor sommige gezinnen komt er echter nog een minder aangenaam vervolg aan de vakantie.

De Spaanse verkeersdienst DGT heeft de boetegegevens van buitenlandse vakantiegangers van 2024 gedeeld. Er kwamen vorig jaar maar liefst 14,2 miljoen buitenlandse vakantiegangers met de auto naar Spanje die samen bijna 200.000 verkeersboetes bij elkaar reden. Dat is bijna het dubbele aantal overtredingen ten opzichte van 2014, maar wel een stuk minder dan in 2022 (230.807 boetes). Bijna alle boetes waren voor te hard rijden.

Niet iedereen betaalt de vakantieboetes

Ondanks dat er sinds 2015 kenteken- en persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen EU-landen voelt nog zeker niet iedereen de drang om de verkeersboete uit het buitenland te betalen. In 2024 werd maar 56 procent van de boetes door buitenlandse vakantiegangers betaald.

De Fransen kregen de meeste boetes van alle buitenlanders in Spanje. Ze verzamelden 67.482 bonnetjes gevolgd door Portugal (45.280), Duitsland (19.623) en België (10.600). Op plek vijf vinden we onszelf, de Nederlanders. Vorig jaar zouden er zo’n 1,3 miljoen Nederlanders naar Spanje zijn geweest voor de vakantie. Zij reden gezamelijk 10.470 boetes bij elkaar.

Betalen Nederlanders boetes uit het vakantieland?

Als je het afzet tegen andere nationaliteiten, dan zijn wij nog een vrij eerlijk volkje. We staan met 61 procent op de derde plaats voor nationaliteiten die boetes uit Spanje netjes betalen. Of in aantallen: 6.387 overtredingen werden wel betaald, 4.083 niet.

De Oostenrijkers en Duitsers doen het nog beter met respectievelijk 76 en 67 procent van de boetes. Wie verzuimt er dan om te betalen? Dat zijn vooral Roemenen (21%), Polen (35%) en Italianen (49%).

Nieuw systeem tegen wanbetalers

De overheden zijn natuurlijk niet blij met het uitblijven van de boete-inkomsten. Spanje loopt zo al bijna de helft van de buitenlandse boetes mis. Om dit tegen te gaan is er EURCARIS (EUropean CAR and driving licence Information System). Dit is een uitwisselingssysteem waarmee EU-landen voertuigregistraties en rijbewijzen met elkaar kunnen delen.

“Via EUCARIS wordt de voertuigeigenaar gelokaliseerd en wordt er een melding verzonden met de bijbehorende documentatie, allemaal in de taal van de eigenaar. De melding specificeert de beschikbare betaalmethoden”, legt iemand van de Spaanse DGT uit. Nederland is er ook onderdeel van. Voor ernstigere vergrijpen is er ook al een pact gesloten om rijverboden in de hele EU door te trekken.

Bedankt voor de tip, Michael en Iwan!

Foto: 350z op vakantie gespot door @emilio89

Bron: DGT