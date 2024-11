Lezersvraag: Wat was jouw duurste verkeersboete ooit?

Laten we elkaar weer even gaan overbieden. Of juist niet. Want wat was jouw duurste verkeersboete ooit?

Het was een vrij populaire vraag die we jullie laatste stelden. We waren benieuwd wat de hoogste snelheid was die je ooit met je huidige auto had gereden. Daar kwamen flink wat reacties op binnen, sommigen ook met foto als bewijs.

Maar onze hoofdredacteur @michaelras stuurde toen een berichtje door van een vriend van hem. Die had een flitsfoto doorgestuurd waar het boetebedrag nog niet van kon worden vastgesteld. Hij was namelijk gepakt met 226 kilometer per uur… Dus kwam hij met de vraag: wat was je duurste verkeersboete ooit?

Wat was jouw duurste verkeersboete ooit?

Allereerst ben ik eens gaan zoeken wat de boete wordt voor die maat van Michael. We gaan er voor het gemak even van uit dat hij de overtreding beging op een autosnelweg. Maximumsnelheid 100 kilometer per uur. Da’s dus 125 kilometer te hard. En of het zijn duurste verkeersboete ooit gaat worden weet ik niet. Dat bepaalt de officier van Justitie.

Billen. Brandt. Blaren. Zitten

Maar een duur grapje zal het zeker worden, zeker met de chauffeur die hij moet gaan inhuren in de tijd dat hij zijn rijbewijs kwijt is. En met een beetje pech kan hij de auto ook inleveren.

Maar goed. De duurste boete ooit. Bij mij valt het wel mee. Ik ben ooit eens gepakt toen ik mijn auto -per ongeluk- op een invalidenparkeerplaats had geparkeerd. Toentertijd kostte dat me geloof ik 360 euro. Een smak geld, maar niet eens zo wereldschokkend. Oh ja, de boete voor bovenstaande overtreding met Jaap de Saab was 299 euro. 72 in de bebouwde kom, stom. Maar goed, ik was wél op tijd op mijn werk.

Voor de mooiere verhalen moeten we misschien bij mijn collega’s zijn. Dus, @wouter, @ruben, @720s, @michel, @martijngizmo, @jaapiyo en alle anderen, wat was jullie duurste verkeersboete ooit? Blaas ons omver!

En dat geldt ook voor jou, oh beste autobloglezer. Vertel ons jouw duurste verkeersboete ooit en laat ons genieten van het leedvermaak. Want wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. En al was het een dure boete, het verhaal is vast en zeker goud waard!

Dus vertel!!