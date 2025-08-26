Wat hebben Kim Kardashian en deze getunede M5 met elkaar gemeen?

De gelijkenissen gaan verder dan een, eh, opvallend achterwerk.

Bij iemand die ”al jaren trends zet in de autowereld” denk ik persoonlijk niet meteen aan Kim Kardashian, maar volgens tuner R44 Performance is dit wel het geval. Ze gebruiken de bekendheid van Kim K – ogenschijnlijk zonder dat de hoofdrolspeelster er iets van weet – om hun getunede G90 M5 op de kaart te zetten.

Wat is er dan zo Kim K aan deze Bimmer? Nou, eigenlijk het feit dat R44 Performance aangeeft af te kijken bij concurrenten. Bij het Goodwood Festival of Speed ​​van afgelopen jaar liep een van de leden van R44 langs de stand van rivaal Urban Automotive. Daar zag hij de one-off Range Rover die Urban heeft gemaakt voor Kim K.

”De Urban Automotive Range Rover, afgewerkt in zilver met bijpassende velgen, was een van haar meest besproken creaties in de recente geschiedenis”, zegt R44 Performance. Van die bekendheid wil de tuner graag ook een graantje meepikken. De tuner vervolgt: ”We weten dat deze versie van de auto de meningen zal verdelen (alsof de auto dat niet al deed).”

R44 Performance BMW M5

Net als de RaRo zit de BMW verpakt in een satijnzilveren vinyl wrap. Overige zichtbare delen zijn voornamelijk zwart carbon. Kijk maar naar de zeer agressieve splitter, zijskirts, flinke diffuser, uitlaateindes en kofferklepspoilertje.

De sterren van de show zijn toch wel de 22-inch gesmede wielen die Vossen op maat heeft gemaakt voor deze M5. Doordat de velgen speciaal voor deze auto zijn ontwikkeld, zijn er geen spacers nodig. Hoewel de wielen eruitzien als een full-face, zitten er wat kleine spaken rond de velg die het ontwerp wat opbreken.

Onderhuids is er ook wat met de G90 gespeeld. Dankzij AST-veren staat de M5 een heel stuk dichterbij de grond. Onder de motorkap laat R44 de kans liggen op extra vermogen uit de 4,4-liter V8 hybride aandrijflijn. Wat ze wel doen, is goudkleurige inlaatspruitstukken en rode bevestigingsmiddelen monteren. Tja.

Het is onduidelijk wat de tuner vraagt voor een M5 die hetzelfde jasje aan heeft als de SUV van Kim Kardashian. Wil je ons advies? Ga lekker naar Alpha-N voor je eigen personalisatie in plaats van die van de celeb.