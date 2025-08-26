Deze stoere en extreem goedkope Renault zou perfect zijn voor Europa

Precies waar velen van ons op zitten te wachten.

Na de Triber heeft nu ook de Renault Kiger een flinke facelift ondergaan. Straks is alleen nog de Kwid aan de beurt, terwijl de concurrentie al klaar staat met de Kia Sonet en Honda City. Wees gerust, het gaat prima met me, en ook jij hoeft je niet te schamen als al deze modelnamen je niets zeggen.

We bespreken hier nu namelijk de automarkt in India. Voor de autoverkoop aldaar brengen verschillende automerken andere modellen op de markt dan hier. Het verkeer in New Delhi vraagt ook wel om ander materiaal dan een drukke zondagmiddag in Sterksel.

Renault Kiger

Goed, één van die modellen is de Renault Kiger die al jaren de show steelt in India. De helft van de SUV/crossover-verkopen van Renault in het land komt van deze Kiger af. Het model is een klein crossovertje ter grootte van een Spring in het segment korter-dan-4-meter. Hij is verkrijgbaar in zeven kleuren waarvan de ‘Oasis Yellow’-tint zoals hieronder afgebeeld hem al goed staat.

Nu heeft de Kiger een facelift gekregen waardoor hij er weer fris en fruitig uit ziet. Het ontwerp doet een beetje denken aan de Captur, maar dan wat moderner en ruiger. In de leukste uitvoeringen zit er zelfs een TURBO-badge op. Ook binnenin is er weinig op aan te merken. Je vindt er luxe onderdelen als een 8-inch touchscreen met Android Auto en Apple CarPlay, een 3D surround sound systeem, meerdere USB-oplaadpunten en een boel veiligheidssystemen.

Aangezien je schoonmoeder al gauw tevreden is met het vermogen van haar auto is het niet vervelend dat je maximaal maar 100 pk aan vermogen hebt in de Kiger. Hier zorgt een turbomotortje voor dat ook nog eens 160 Nm produceert. Volgens Renault heeft de Kiger de beste 0-100-tijd in zijn segment, maar wat die tijd is, weten we niet.

Wie een extra smak geld wil besparen kan ook nog kiezen voor een atmosferische verbrandingsmotor die maar 72 pk en 96 Nm produceert. Het is niet veel, maar vergeet niet dat er hier in Nederland ook auto’s worden verkocht met 44 pk. Schakelen kan met een vijftraps handbak of een CVT-automaat.

Goedkoop!

Goed, voor het strenge Europa zou een mild-hybride driecilindertje meer op zijn plek zijn, maar dat zijn details. Wat belangrijker is, is de Indiase prijs van de Renault Kiger. Het instapmodel kost omgerekend iets meer dan € 6.000! De vanafprijs loopt bij de Turbo-modellen op tot zo’n € 10.000. En dat voor een autootje dat hier behoorlijk populair zou kunnen zijn.

Ik zou zeggen, leg er dus duurzamere aandrijflijn in, plak er een Dacia-logo op en verkoop hem hier voor zo’n € 20.000. Eens zien of de Sandero dan nog het bestverkochte model van Europa is.