Betaal jij vier ton voor een rommelschuur?

Er zit gelukkig ook een huis aan.

Fundablog strikes again! En dit keer niet met een miljoenenvilla bestaande uit alles wat een petrolhead zou willen of juist het toonbeeld van kitsch. Nee, wat dat betreft moet deze Meeuwse boerderij nogal je ding zijn. Toch heeft het huis een aantal verrassingen in petto.

Karakteristiek, zo luidt de beschrijving. En daar is geen woord van gelogen: ik zie een bejaard koppel blij worden in dit huis, genietend van de vele schilderijen en andere attributen die de oorsprong van de boerderij tonen. Het oogt allemaal wel een beetje druk zoals het nu ingericht is. Dat terwijl de badkamer juist een oase van rust is.

Dit artikel zou natuurlijk niet hier verschijnen als er geen link was naar een auto of een garage. Je krijgt namelijk een flinke garage met ruimte voor meerdere auto’s, mits je de troep er een beetje opruimt. Bij die troep horen een drietal oude auto’s die in de garage te zien zijn. Een originele Fiat 500, een Renault 4CV en een Amerikaanse auto waarvan ondergetekende geen kennis heeft. Raden jullie maar wat het is.

Enfin, je hoeft geen miljonair te zijn om het huis te bemachtigen, de vraagprijs is net geen vier-en-een-halve ton. Wel even door de prullaria heen kijken dus.

Met dank aan Jansen voor de tip!