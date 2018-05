Blimey! Aston Martin gaat de V12 elektrificeren

Het is uit met de pret.

Britten en traditie gaan hand in hand. Niet onterecht, want het land heeft een rijke geschiedenis en doet het al eeuwenlang op haar eigen, eigenwijze manier. Deze denkwijze druppelt uiteraard ook door tot in de ondernemingen. Een toepasselijk voorbeeld hiervan herkennen we terug bij Aston Martin, die recentelijk heeft laten weten niet af te willen stappen van de V12. Althans, in zekere mate.

De Britten zijn inmiddels niet meer zo overtuigd van hun zaak als ze vijf jaar geleden waren. Destijds was het echter Ulrich Bez, in plaats van Andy Palmer, die met de scepter mocht zwaaien, dus helemaal onlogisch is de gedachteverandering niet. In tegenstelling tot in 2013 heeft Aston Martin nu niet eens de kans om dwars en tegendraads te zijn. In een interview met Car And Driver legt Palmer uit waarom:

“When we conceptually started this discussion, the idea was to prioritize keeping the V-12, because we think it’s the beating heart of the company, and simply offset it with a pure electric version. But as that’s matured, you see this application of hybridization instead. When you create a new engine, you normally hope it’s going to last at least two generations, and I think so, too. A purist might argue that it’s better naturally aspirated or not hybridized, but nevertheless a 12-cylinder is a 12-cylinder.”

Volgens Palmer is Aston Martin uiteindelijk toch overstag gegaan, omdat de emissiestandaarden dusdanig zijn aangescherpt dat een ouderwetse V12 simpelweg geen kans maakt deze te doorstaan. Een hybride variant moet uitkomst bieden. Hiermee slaan de Britten een weg in die Ferrari jaren eerder al creërde.

Overigens vertelt Palmer dat Aston Martin’s SUV, in tegenstelling tot eerdere berichten, wél als hybride op de markt zal komen. De Britten zullen de geblazen AMG V8 gebruiken die we o.a. kunnen vinden in de DB11 en de nieuwe Vantage. Het vermogen van de krachtbron zweeft momenteel al rond de 500 pk, en met behulp van elektrische kracht zou het blok ongeveer 200 pk extra moeten produceren. Een volledig elektrische variant komt er niet.