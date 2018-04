Heus! Koop je eigen supercarmuseum voor 10 miljoen

There is a catch..

Fundablog is terug, maar niet in zijn gebruikelijk vorm. Althans, het gaat nog steeds over huizen, garages en andere gebouwen, maar ditmaal staan we niet in één of ander welvarend dorp onder de Veluwe, maar in het Amerikaanse equivalent ervan. Dit peperdure en, om eerlijk te zijn, niet heel grote automuseum is te vinden in Malibu, nabij Los Angeles.

Okay, technisch gezien zou je het net zo goed een hypermoderne garage kunnen noemen, maar volgens de advertentie is het wel degelijk een automuseum. De huidige eigenaar Steve Goldman, racecoureur en ex-CEO van een high-tech bedrijf, liet het in 2002 bouwen om zijn favoriete auto’s in op te slaan. Het moest echter niet zomaar een garage worden, maar een plaats waar zijn schatjes meerdere generaties zouden kunnen vertoeven, zonder dat ze zouden verpieteren.

Het komt dan ook niet als een verrassing wanneer je hoort dat Goldman zijn kleine paradijs tot in detail liet uitwerken. Het gebouw is voorzien van de meest bizarre technieken, om er maar voor te zorgen dat de auto’s ten alle tijden in topconditie blijven. Tegenover Robb Report vertelde Goldman zijn bevindingen:

“What I learned was that it’s all about controlling humidity and temperature—humidity being the most important element. This facility has temperature control, humidity control, dust control, and anti-bacterial control. It’s essentially on par with a hospital operating room.”

Dat is een flinke claim die lastig te bewijzen is, maar we zullen hem op zijn woord geloven. Ondanks de waardevolle locatie, is de prijs van het gebouw als geheel namelijk niet mis. 7106 Grasswood Ave, waar het 650 m² grote te vinden is, kost 10 miljoen dollar en biedt de ruimte aan ongeveer 25 fraaie automobielen. Reken er overigens niet op dat Goldman zijn auto’s voor dat geld laat staan, want de prijs is exclusief voertuigen.

Momenteel is de garage voorzien van allerlei schreeuwend interessante bolides. Naast de gebruikelijke verdachten, zoals de LaFerrari, de Carrera GT en een Pagani Zonda, vinden we twee buitengewoon speciale wagens. Goldman bezit een 1.000 pk sterke custom Ferrari 360, die volgens hem te angstaanjagend is om mee te rijden. Tenslotte vinden we een unieke Porsche 911 GT2 RS van Ruf achter de deuren van het pand.

Overigens zou het zomaar eens iets voor Lewis Hamilton kunnen zijn. Het museum, dat eveneens beschikt over drie badkamers en een slaapkamer, is klaargemaakt om te functioneren als opnamestudio. Kan hij mooi zijn eerste EP eruit gooien, nadat hij aan het eind van dit jaar zijn vijfde titel binnensleept.