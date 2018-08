Lijst: deze auto’s gingen in juli één keer over de toonbank

Daar kan je trots op zijn als verkopert.

Vandaag kwam er een ronkend persbericht binnen van de BOVAG over de autoverkopen in juli. Voor degenen die het weten wil: ten opzichte van juli vorig jaar zijn de autoverkopen gestegen met 11,8 procent. Een mooie opsteker dus voor iedereen in autoland. Maar eigenlijk wisten we al min of meer wat we konden verwachten van dit autoverkoopjaar, dus het lijkt ons niet zo spannend om dezelfde boodschap maand na maand te herhalen. Het voorrecht op een dergelijke hoeveelheid aandacht heeft namelijk alleen Max Verstappen bij ons.

Een beetje grasduinend door de cijfertjes, viel het ons echter op dat er in juli vrij veel auto’s zijn waar er maar één exemplaar van is verkocht. Niet nul, niet twee of een ander random getal, maar uno, zomaar eenzaam en alleen zonder broertjes of zusjes op Nederlandse aarde platen gezet. Het leek ons wel geinig om een bloemlezing van deze automotieve paradijsvogels te maken, van ‘A’ tot ‘Z’, of in dit geval van ‘A’ tot ‘V’.

Alfa Romeo 4C

Het niet geheel foutloze maar desalniettemin geniale carbon karretje van Alfa staat sinds juli op het scorebord van 2018. In de eerste 6 maanden van het jaar werd er niet een exemplaar verkocht van de auto waarvoor het einde nadert.

Audi A6 Allroad

Één persoon bereidt zich hartje zomer alweer voor op de wintersport en heeft de uitgaande A6 Allroad aangeschaft. Ik zou zelf toch even gewacht hebben op het nieuwe model. Maar misschien had de dealer in kwestie een superdeal in de aanbieding.

Audi R8

Ook van de R8 werd er nog eentje verkocht. Iedereen die zo’n ding wil heeft er nu toch al een?

Bentley Bentayga

Iemand was kennelijk niet onder de indruk van de Cullinan.

Bentley Flying Spur

Gemiste kans om een Mulsanne te kopen.

BMW 6-serie

Ook een auto die op zijn eind loopt. De 8-serie komt eraan. Maar we hopen dat het een 6-serie tweedeurs coupé betreft. Niet te versmaden zo’n ding.

BMW X6

Wel te versmaden.

Citroën C4

Niemand wil de Franse C-segmenter. Nou ja, behalve één iemand dan.

Citroën Jumpy

Jump up jump up and get down.

Ferrari 812 Superfast

Potverdikke, ik had die loterij willen winnen. Dan had ik overigens wel een F12berlinetta gekocht. In wit met rood leder.

Ford Edge

Best een aardige auto, maar in Nederland volledig uit de markt geprijsd dankzij ons belastingstelsel. Één persoon maalde daar niet om in juli. Of hij (m/v) heeft er niet naar gekeken op de prijslijst.

Ford Mustang

Zie bovenstaande. Tenzij het zo’n laffe ecoboost betreft.

Infiniti Q30

Zes mensen die bij Infiniti werken hebben in juli een nieuwe leasebak uit mogen zoeken. Vier kozen er voor de Q50. Eentje koos er voor de Q30.

Infiniti Q60

…en eentje koos voor de Q60.

Jaguar XJ

We sallute you, stijlvolle persoon die een splinternieuwe stokoude XJ heeft gekocht. Jaaaaaaaag.

Kia Soul

I’ve got soul but I’m not a soldier. Of misschien is de koper van deze Soul dat ook wel, wie weet.

Lexus RC

Helpt het feit dat Victor Mids er ook een rijdt dus toch om nieuw publiek aan te trekken.

Maserati Ghibli

Van alle Masers…

Maserati Quattroporte

…in het gamma…

Maserati Levante

…werd er in juli precies één exemplaar verkocht.

Mercedes GLS

De opper-SUV voor mensen met grote gezinnen, heel veel spullen en een boot. Je moet er maar in durven rijden in Nederland.

De opper-SUV voor mensen met grote gezinnen, heel veel spullen en een boot. Je moet er maar in durven rijden in Nederland. Mercedes SL

Het doet mij goed om te zien dat deze legendarische badge ook nog leeft in ons land. Hij hangt echter wel aan de kunstmatige beademing. Het exemplaar dat in juli verkocht deed het aantal dat in heel 2018 verkocht is met honderd procent stijgen.

Peugeot Expert

Expert up expert up and get down.

SEAT Toledo

Ik moest letterlijk even opzoeken wat vandaag de dag doorgaat voor SEAT Toledo.

SSangyoung Tivoli

De uitbater van het gelijknamige poppodium in Utrecht zal een nieuwe auto nodig gehad hebben?

Subaru Levorg

Iemand heeft te veel naar @willeme geluisterd. Hmm, bestaat er zoiets als te veel naar @willeme luisteren?

Toyota Land Cruiser

De ‘grote’ Land Cruiser wordt helaas niet meer geleverd in Nederland, tenzij je een overheidsinstantie bent. We moeten het doen met de kleinere LC, die op dit moment een oude strijder in een nieuw uniform is. Niet dat daar per se iets mis mee is overigens (rijtest).

Toyota Mirai

Het complete andere einde van het Toyota-spectrum. De Toyota Mirai is hypermodern en rijdt op waterstof. Kennelijk heeft iemand in Nederland een installatie in zijn achtertuin/kelder waar hij (m/v) dit goedje opwekt. We wachten alvast op de fungi of destruction.

Volkswagen Multivan

Lekker kamperen in een Volkswagen busje zoals het hoort jungeh!

Hulde aan de kopers die hun nek boven het maaiveld uitgestoken hebben!

Image-Credit: droomcombo via autojunk