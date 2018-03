Rolls-Royce met vier speciaaltjes naar Genève

Het kan niet gek genoeg.

Om voor voor de zoveelste keer te benadrukken dat Rolls-Royce een van de meest exclusieve, luxe merken is waarbij je terecht kunt voor een auto, presenteert de Britse fabrikant deze week een viertal auto’s van de bespoke-afdeling. Hieronder bevinden zich een drietal Phantoms en één wel heel speciale Dawn.

Laatstgenoemde is ook direct het meest interessant om te bespreken, daar de sloep wordt opgebouwd tot een tweezits drophead coupé. De Dawn Aero Cowling, zoals de auto in zijn volledigheid heet, is feitelijk geen échte tweezitter, maar lijkt er een dankzij de zogenaamde ‘tonneau cover’. Deze uit hoogwaardig leer vervaardigde afdekkingskap gaat over de achterste stoelen, maar kan er eenvoudig weer afgehaald worden. De constructie zelf is van koolfstofvezel en aluminium.

De drie Phantoms hebben ieder hun eigen karakteristieken. Zo heeft een van de modellen, ‘The Gentleman’s Tourer’ met korte wielbasis, speciaal lakwerk van grijs en zilver. De verf is exclusief voor deze wagen gemaakt. De volgende, genaamd ‘Whispered Muse’, is voorzien van het werk van ontwerper Helen Amy Murray. Die naam zegt je waarschijnlijk niets, tenzij je van kitscherig, handgemaakt textiel- en zijdewerk houdt. De stoffen zijn door heel de auto vindbaar. De kers op de taart hier is het veelvuldig gebruik van rosé goud. De derde en laatste Phantom, genaamd ‘A Moment in Time’, heeft een bijzonder apart aluminium modelwerkje in het interieur. Deze laatste twee modellen hebben overigens de lange wielbasis.