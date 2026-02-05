Kijk, de Chinezen zijn het schaamteloos kopiëren nog niet verleerd

Xpeng rooft het design van de Range Rover.

Weet je nog dat de Chinezen schaamteloos Europese merken kopieerden? Nou, dat zijn ze nog niet helemaal afgeleerd. Xpeng heeft de kopieermachine afgestoft en komt met een schaamteloze Range Rover-kloon.

Als we zeggen schaamteloos, dan bedoelen we ook echt schaamteloos. De zwarte raamlijsten, het ‘zwevende’ dak, de verzonken deurgrepen, de lijnen op de motorkap: het is allemaal één op één overgenomen van de Range Rover. De enige echt afwijkende elementen zijn de doorlopende LED-strips op de voor- en achterkant. Maar dan nog tonen de koplampen veel overeenkomsten met die van de Range Rover Sport.

Het nieuwe model heet de Xpeng GX en wordt gepresenteerd als een luxe 6-persoons SUV. Net als de Range Rover dus, alleen heeft die zeven zitplaatsen. De GX wordt het nieuwe vlaggenschip van Xpeng en wordt dus boven de G9 gepositioneerd. Dat is overigens een van de bestverkochte Chinese modellen in Nederland.

De specificaties zijn nog niet bekend, maar naar verluidt wordt de Xpeng GX een EV met range-extender. Een REV dus. Gelukkig voor Range Rover wordt het geen pure EV. Het zou een beetje gênant zijn als Xpeng eerder een elektrische Range Rover zou hebben dan Range Rover zelf.

De verzonken deurgrepen van deze auto zijn nog wel een dingetje. Die zijn namelijk vanaf volgend jaar verboden in China. Xpeng zal waarschijnlijk terug naar de tekentafel moeten om de auto te voorzien van ouderwetse deurgrepen. Daarvoor zullen ze even moeten spieken bij de vorige generatie Range Rover.

Of de Xpeng GX ook naar Europa komt is nog niet bekend. Doorgaans zijn grote SUV’s met range-extender voorbehouden voor de Chinese markt. En daar nemen ze waarschijnlijk ook minder aanstoot aan designplagiaat.