Voor de elektrische bestelbus moet de veiligheid wijken

Want als je door een elektrisch aangedreven bus wordt platgereden, ga je blijkbaar sowieso naar de hemel.

Het grote probleem van de elektrische auto is naast de actieradius, het laden en de kosten ook het totaalgewicht. Een beetje accupakket heeft het formaat van een riant tweepersoonsbed en weegt vaak 600-800 kg. Van veel elektrische auto’s begint het gewicht dan ook met een twee en met belading kruipen ze zo maar over de 3 ton.

Voor bestelauto’s geldt hetzelfde probleem: een elektrische bus is veel zwaarder dan een dieselbus. Niet zo’n probleem als je niet al te veel zware spullen moet meenemen, maar er zijn natuurlijk zat toepassingen te bedenken waarvoor de bestelauto wel tot aan de nok wordt volgeladen.

Probleem dat daarbij ontstaat is dat het leeggewicht+belading+bestuurder (en eventuele passagiers) de 3.500 kg gaat ontstijgen. Zodra dat aan de hand is, mag je formeel niet meer met een B-rijbewijs (het normale autorijbewijs dus) in rijden. Bestuurders moeten boven de 3.500kg een zogenaamd C-rijbewijs hebben, maar je raadt het al: voor de elektrische bus gaat een uitzondering gemaakt worden.

Aanleiding hiervoor is dat bestuurders op kosten gejaagd dreigden te worden, door het zware accupakket zou de bestuurder een C-rijbewijs moeten halen. Nadat er eerst een tijdelijke vrijstelling was, heeft de BOVAG gelobbyd om een permanente vrijstelling. Die is er nu gekomen en die zal later worden omgezet in een permanente wet.

Goed voor het milieu zou je denken. Van mij mogen alle bezorgbussen in de wijk zeker worden omgezet naar elektrische varianten. In het project Zero Emissie Stadslogistiek werken het Rijk, gemeenten en bedrijven samen aan zero-emissiezones in 2025. In deze proeftuin hebben een aantal chauffeurs met een B-rijbewijs en 30 elektrische voertuigen deelgenomen.

De veiligheid overboord voor de elektrische bus

Het voorstel is nu dat zero-emissiebestelvoertuig (elektrisch of waterstof) tot maximaal 4.250 kg straks ook met een B-rijbewijs mogen worden bestuurd. De bestuurder moet minimaal 2 jaar in bezit zijn van het B-rijbewijs en kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Daarvoor moet de importeur of producent het volgende document in vullen en ondertekenen.

Het kromme is dat daarmee “opeens” de aanvullende eisen die (terecht) worden gesteld niet meer van toepassing zijn. Voor het beroepsmatig besturen van een vrachtauto (tussen 3.500 en 7.500 kg) moet je normaal een vrachtwagenrijbewijs halen. De volgende eisen vervallen als je elektrisch rijdt:

Voor dat C-rijbewijs moet je een medische keuring ondergaan en een gezondheidsverklaring invullen.

De basiskennis belading, voertuigtechniek, ladingen zekeren: het is opeens niet meer relevant.

Sterker nog: het C-rijbewijs met code 95 moeten zes examens worden afgelegd, voor een elektrische bus niet.

De wetten van natuurkunde gelden niet voor elektrische auto’s, Een langere remweg, risico om op de over de kop slaan, lading die gaat schuiven – de magische goden van de elektrisch rijden gaan het tegen. Of niet soms?