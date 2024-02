Betrapt: Max rijdend RB20 op Silverstone

Op een afgesloten Silverstone maakte Max Verstappen vandaag de eerste meters met de RB20 van Red Bull. Het was niet de bedoeling dat we deze auto al zouden zien. Maar zojuist verscheen op Twitter een kort filmpje met Max die klaarblijkelijk de eerste regenmeters van 2024 maakt.

De RB20 is natuurlijk de opvolger van de immens succesvolle RB19 waarmee Verstappen zo domineerde in 2023. Aanstaande donderdag. is de officiële onthulling van de auto. Hoogstwaarschijnlijk zonder Christian Horner, om voor de hand liggende redenen. Je weet wel, de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag.

De Telegraaf schrijft dat er sprake was van een geheime filmdag waar ook Checo Perez acte de presence geeft. En de Telegraaf meldt ook dat Horner vandaag aanwezig was op het circuit en ook aanstaande donderdag van plan is om aanwezig te zijn bij de teampresentatie

