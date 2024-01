Originele auto met automaat (25) – AB Advies

We gaan zoeken naar een originele auto mét automaat, voor 25 mille. Wat zijn dan de opties als het niet saai Duits mag zijn?

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Manuel. In tegenstelling tot wat je zou denken is hij op zoek naar een auto met een automaat, in plats van een manueel te bedienen transmissie. Ha ha, wat een dijenkletsers hier op de redactie.

Zonder gekheid, het is een hele leuke aanvraag. Manuel heeft nu een Mazda MX-5. Dat is een heel erg leuke auto waar hij de grootst mogelijke lol mee beleeft, maar heel erg praktisch is ‘ie niet. Dus moet er iets groters en meer volwassen komen, ook namens de vriendin van Manuel. Ze zegt dat het van haar niet per se heeft, maar dat hij zelf een grotere auto moet willen, zeg maar.

Originele auto met automaat (dat dan weer wel)

Zonder gekheid: Manuel is er niet helemaal uit. Een Lexus IS-F lijkt ‘m wel wat, maar in het gestelde budget (25k maximaal, het hoeft niet op) is een goede vinden wat lastig. Maar ja, hij heeft ook geen zin in een standaard BMW of Mercedes die je overal al ziet. Het moet wel een beetje origineel zijn.

Manuel is heel erg vaak aan de overkant van de grote plas te vinden, dus als de auto het stuurwiel aan de andere kant heeft zitten, is dat niet direct een probleem. Kortom, wat is er makkelijk naast de Toyota Blade G die vorige week de revue passeerde?

De wensen en eisen voor een originele auto met automaat kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s Mazda MX-5 Roadster Coupé (NC) Koop / Lease: Koop Budget: € 25.000 (hoeft niet per se op) Jaarkilometrage 20.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Iets praktischere auto met automaat Gezinssamenstelling Mijn niet-schakelende vriendin en ik Voorkeursmodellen Lexus IS-F is tof, maar te duur. RC is cool, maar wil geen hybride No-go merken / modellen Saaie 13 in dozijn auto’s

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: via Spritmonitor en/of Fuelly

Brandstofkosten: via United Consumers, Super 98 a 2,219 per liter

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders, Utrecht, 5 schadevrije jaren

MRB: via belastingdienst, provincie Utrecht

Infiniti G37S Coupe (CV36)

€ 19.990 (Duitsland, handelaar)

2011

45.000 km

Wat is het?

De eerste auto die naar boven kwam! Ga voor iets bijzonders en kies deze Infiniti G37! Dit zijn zwaar onderschatte auto’s. De hele wereld rijdt weg in Duitse Premium, maar deze Infiniti mag er ook zijn. Qua techniek komt er het een en ander overeen met de Nissan 370Z. Deze Infiniti biedt een welkome lading verfijning die de 370Z een beetje mist. De Infiniti is veel luxer én voorzien van twee extra zitplaatsen.

Hoe rijdt het?

Beter dan een BMW? Misschien wel. Het hangt af van wat je belangrijk vindt. Die VQ37 motor klinkt zeer herkenbaar en maakt graag toeren. Het is een atmosferische motor die onderin ook goed wakker is. Een zeer puike Hubraummotor, zouden de Duitsers zeggen. Standaard heb je een keurig onderstel én een sper (dat niet heel agressief spert, overigens).

Kosten Infiniti G37S Coupé

Verbruik: 1 op 7,81

Brandstofkosten: € 474

Gewicht: 1.660 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 70

Totale kosten per maand: € 644

Onderhoudsprognose

Het is een Infiniti en dus een Nissan en dus zit je wel safe met deze auto’s. Er zijn wel een paar aandachtspuntjes. Latere modellen hebben een andere oliepakking, die geen lekkage vertoont. Die pakking is niet zo duur, maar het is nogal lastig om hierbij in de buurt te komen. Zoals gezegd is het differentieel niet heel agressief, maar dus ook niet enorm sterk. Net als bij de 370Z kan deze wat issues vertonen. Check dus goed op gierende en zingende bijgeluiden. Oh, en check even voor natte vloeren (even vloermatten optillen). Dit komt door lekkage van het schuifdak, of vanwege broze rubbers bij de voorruiten. Verder alleen beurtjes en gaan met die banaan.

Afschrijvingsprognose

Dit is wel een opmerkelijke. Aanvankelijk zijn grote Japanners helemaal niet courant. De men sen willen dan graag Duits en Dik. Maar naarmate de jaren verstrijken, wordt Japans telkens interessanter. Bij een paar jaar oude auto vindt je betrouwbaarheid immers ook belangrijk. Dan komt de markt erachter dat er veel te weinig mooie Japanners verkocht zijn. Met name bij Lexus zie je dit fenomeen, maar Infiniti’s lijken relatief langzaam af te schrijven.

Lexus RC200t F Sport

€ 17.995 (specialist, Engeland)

2016

41.000 mijlen

Wat is het?

De Lexus RC is de coupé-versie van de Lexus IS. Een beetje zoals een 4 Serie zich verhoudt ten opzichte van een 3 Serie. Alhoewel: de RC heeft een kortere wielbasis dan de IS. De voorsectie is afkomstig van de GS, de achterzijde van de IS. In Nederland is deze auto ook geleverd, maar met een zeer beperkt motorenpalet. Het begon bij een RC300h (een hybride) of juist een RC F met 5.0 V8. Buiten ons land is de RC ook leverbaar geweest met een 3.5 V6 (RC350) en dus deze RC200t, met een 2.0 turbomotor onder de kap.

Hoe rijdt het?

Geen idee. We hebben er nog nooit in gereden, namelijk. Wel in de andere RC-modellen. Dat waren geen sportieve auto’s, zelfs de RC F eigenlijk niet. Het doet wat Amerikaans aan, maar de balans is zeker goed. Dit zou weleens een heel erg fijne aandrijflijn kunnen zijn. Met 245 pk heb je meer dan voldoende power en een achttrapsautomaat klinkt aantrekkelijker dan een CVT die de hybride heeft. Ook is dit de lichtste RC die Lexus maakt. De F-Sport uitvoering ziet er niet alleen sportiever uit, maar heeft ook fijne stoelen én grotere remmen. De RC200t heeft altijd achterwielaandrijving (de 350 zie je nog weleens als AWD).

Kosten Lexus RC200t*

Verbruik: 1 op 9,1

Brandstofkosten: € 407

Gewicht: 1.750 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 100

Verzekering: € 65

Totale kosten per maand: € 572

Onderhoudsprognose

Net als met de Infiniti, maar dan in het kwadraat. Het is een relatief jonge Lexus. Qua onderhoudskosten zijn de vooruitzichten heel erg goed. Check eventjes of al het onderhoud goed is uitgevoerd en dat was het eigenlijk wel.

Afschrijvingsprognose

Het kan natuurlijk niet te mooi zijn. De afschrijving is enorm, want je koopt ‘m in het VK en moet ‘m naar Nederland importeren. Hier zit niemand op een RC te wachten met het stuur links, laat staan met het stuur rechts. Re-import lijkt dan ook de meest verstandige keuze, daar men in Engeland vaak een bredere autosmaak hebben.

Toyota Crown Majesta V (S200)

€ 22.000 (Duitsland, particulier)

2009

117.000 km

Wat is het?

Een van de (vele) topmodellen van Toyota. Dat komt namelijk omdat elke markt weer een iets ander topmodel heeft. De Toyota Crown Majesta is een soort Century voor mensen die de Celsior niets vonden. Qua chassis en motor komt de auto nog het dichtste in de buurt van de Lexus GS460, die je ook in Nederland kon bestellen (we betwijfelen of iemand dat daadwerkelijk gedaan heeft maar dat terzijde). Het is een relatief moderne Japanner, dus geen motor die op 276 pk begrensd is. Nee, je hebt gewoon 342 pk tot je beschikking. Het is dus een soort praktische sleeper!

Hoe rijdt het?

Ehhhhh, geen idee. We gaan ook niet positief zijn, want de Lexus GS van deze generatie is geen rijdersauto. Je hebt niet de sportiviteit van een BMW 5 Serie, niet het comfort van een Mercedes-Benz E-Klasse of de grip van een Audi A6 quattro. Als cruiser werkt ‘ie uiteraard het best, dus heel storend is het stuur aan de verkeerde kant niet.

Kosten Toyota Crown Majesta V

Verbruik: 1 op 8,47

Brandstofkosten: € 437

Gewicht: 1.780 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 108

Verzekering: € 120 (schatting)

Totale kosten per maand: € 665

Onderhoudsprognose

Dit wordt een korte alinea vanwege twee redenen. Ten eerste omdat we niet zo heel erg veel weten van de Crown Majesta en de specifieke aandachtspunten. De auto deelt techniek met de Lexus GS van de S190-generatie. Check dus vooral of alles werkt. Die motor is zo goed als onverwoestbaar.

Afschrijvingsprognose

Wederom is dit heel erg koffiedik kijken. Er is een hele kleine markt die dit op waarde weet te schatten. In dat opzicht is 22 mille nog best een hoop geld voor een 14 jaar oude Toyota sedan die je nog moet importeren. Vanwege die prijs, ga je nog wat afschrijven. Wat dat betreft kun je deze auto beter rijden als hobbyauto voor erbij, want de handel geeft hier niets voor.

YOLO: Bentley Continental GT

€ 17.950

2004

225.000 km

Wat is het?

Een echte Bentley! Alhoewel de fanboys gaan roepen dat het eigenlijk een Phaeton is. Na ja, dat zijn ook briljante karren. We vonden bij een Porsche-specialist een Bentley Continental GT met het stuur aan de verkeerde kant. Kijk, een RHD-auto halen uit het VK zet eigenlijk geen zoden aan de dijk. Dit wel. Deze auto is onverkoopbaar vanwege het stuur aan de verkeerde kant, dus daar je voordeel mee! De auto an sich hoeven we bijna niet meer aan je voor te stellen. Het is een fraaie 2+2 GT met enorme 6.0 W12 biturbomotor en vierwielaandrijving. Ziet het als een chique Audi RS8 Coupé om een idee te krijgen hoe de auto te positioneren.

Hoe rijdt het?

Ja, heel erg weldadig. Heel oneerbiedig gezegd, rijdt het als een Audi RS uit die periode, maar dan met een fraaiere koets. Dat betekent dus een zeer snelle, veilig en capabele auto. Wel is de auto wat afstandelijk en bij een Bentley is dat niet erg. Sterker nog, in vergelijking met een oude Rolls is dit alsnog een kart. Het prestatiepotentieel is van een andere planeet: deze auto’s zijn erg snel, nog steeds.. Van alle auto’s is deze het minst erg om het stuur aan de andere kant te hebben. Je hoeft niet te schakelen, de bediening is logisch en het gaat om de luxe, niet om het scheuren.

Kosten Bentley Continental GT

Verbruik: 1 op 7,82

Brandstofkosten: € 473

Gewicht: 2.350 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 152

Verzekering: € 150

Totale kosten per maand: € 635

Onderhoudsprognose

Dit is waar je op leeg gaat lopen. Het is niet eens zo dat dit slechte auto’s zijn. In tegendeel, voor een enorm luxe, dure en Britse coupé valt het heel erg mee. Het is gewoon een enorm grote, dure en zware auto. Ze kunnen hun banden opvreten. En je zit gewoon met alle twaalfcilinder ongein. Dus ook een oliewissel met nieuwe bougies zal al flink in de papieren lopen. Daarbij zit er ook veel op dat kapot kan gaan. Het is zaak een nette Continental GT te vinden, er zijn al zat exemplaren die een paar jaar aan liefde en onderhoud gemist hebben.

Afschrijvingsprognose

Meer dan 18 mille ga je er niet op afschrijven. Dat is makkelijk in te calculeren. Houdt er rekening mee dat deze auto in een lastig parket komt. Want de liefhebber die een Bentley wil, spaart liever 10K verder, er is namelijk geen gebrek aan deze auto’s. Dus ondanks de redelijke scherpe prijsstelling zul je er alsnog iets op afschrijven. Of je moet ‘m in Engeland verkopen, alhoewel ze daar ook niet heel erg duur zijn.

Conclusie originele auto met automaat

Tja, in principe is het antwoord simpel. Zoek de fraaiste Infiniti G37 op die je kan vinden en voor een paar leuke mods uit. Er is enorm veel voor te krijgen als je over de grens kijkt. Het zijn fraaie, goed rijdende en leuk klinkende auto’s. Daarbij is het weliswaar een exotische keuze, maar heb je het stuur aan de goede kant zitten, valt de afschrijving mee en is de auto nog in Nederland geleverd, dus qua onderdelen en onderhoud kun je nog terecht bij de Nissan-dealer. Wil je per se een auto met het stuur aan de andere kant, dan raden wij aan om de particuliere aanbieders in de gaten te houden. Het is extreem lastige en specifieke handel.