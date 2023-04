Youngtimer MET handbak – Autoblog advies

Voor de ware purist gaan we zoeken naar een Youngtimer met handbak.

Voor het Autoblog Advies van vandaag helpen wij Wouter. En, niet ons grijs Enfant Terrible c.q. Eminence Grise, maar een Autoblog-lezer die ook Wouter heet. Tja, er zijn meerdere honden die Fikkie heten natuurlijk. Wouter (de Autobloglezer dus) zoekt een heuse Youngtimer. Het mooie is, hij mag ‘m van de zaak uitkiezen! Wat een luxe!

Wouter rijdt nu in een Seat Leon SC FR uit 2013. Je wet wel, de sportieve driedeurs (SC) versie met sportieve opsmuk (FR) en een tot 190 pk gekietelde TSI-motor. Geen verkeerd totaalpakket, dunkt ons.

Youngtimer met handbak

Het zal dan ook een stapje terug zijn om naar een Youngtimer te gaan. Daarom zoekt Wouter iets leuks. Zijn voorkeur is een Youngtimer met meer dan 200 pk en een handbak.

Een BMW 530i heeft zijn voorkeur, maar die auto’s beginnen serieus oud te worden en dat geldt ook voor de E46. Maar Wouter twijfelt over meer dingen, zoals een Audi S5 (geen RWD, maar wel een handbak). Ook een Lexus IS250, Mercedes E500 of E320 lijkt hem wel Wouter, maar die hebben geen handbak. Kortom, zijn er nog andere opties?

De wensen en eisen voor een Youngtimer met handbak kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: 2013 Seat Leon FR SC Koop / lease: Koop Budget: 15.000-20.000 Jaarkilometrage: 25.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Mag van de baas een youngtimer gaan rijden. Huidige auto schuift door naar mijn vriendin Gezinssamenstelling: Ik en vriendin, allebei eind 20 Voorkeursmerken / modellen: BMW E39 530i, E38 730i, E46 of E90/91 (wel met 6-cilinders), Audi S5, Lexus IS250, Mercedes E500/E320 station No-go merken / modellen: Skoda

Nissan 350Z Roadster (Z33)

€ 15.950

2006

125.000 km

Niet heel erg praktisch, maar het is wel een auto met handbak, achterwielaandrijving en een atmosferische motor met meer dan 200 pk! Wat heet, deze heeft zelfs 300 pk! In dit geval is het niet de goedkoopste Nissan 350Z, maar wel eentje met de sterkere motor (standaard was het 276) en NAP. Ook wel lekker. Het zijn wellicht niet de beste lange afstands-cruisers. In principe is het onderstel wel prima, het is voornamelijk die dreunende VQ35-motor.

Maar ja, 25.000 per jaar is ook weer niet zóveel. Deze Nissan is een Japanner, dus over het algemeen vrij betrouwbaar. Wel eventjes op het differentieel letten, dat is namelijk sowieso niet de fijnste in zijn soort en functioneert niet altijd naar behoren. De handbak is tof: zo’n typisch Japanse korte en directe move. Heerlijk. In het budget zijn ze prima te vinden. Kijk uit voor importauto’s.

Renault Mégane Renault Sport 225 F1 Team R26

€ 16.950

2007

155.000 km

De best rijdende auto in dit overzicht is deze Renault. Basta. Deze auto is een van de hoogtepunten van Renault Sport. Wat ons betreft HET hoogtepunt als de R26.R niet meetelt. In tegenstelling tot die special is de R26 dagelijks prima inzetbaar. Goedkoop zijn ze niet meer, de exemplaren die er nog zijn, zijn veelal perfect onderhouden. De R26 is naar hedendaagse maatstaven niet extreem snel, maar dankzij het lage gewicht en de korte overbrengingen is de acceleratie wel een beleving.

Als je een beetje normaal rijdt, valt het verbruik ook nog mee. Daarbij is het een raszuivere collectable. Qua betrouwbaarheid staat de Renault Mégane niet extreem hoog aangeschreven, maar zo’n R26 is altijd een faceliftmodel (die aanzienlijk beter waren). Ook leuk is dat je op het circuit redelijk ermee uit de voeten kan: de grip, precisie en balans is van ongekend niveau.

Audi S5 4.2 FSI quattro Coupé (8T)

€ 17.950

2007

140.000 km

In principe is dit de tofste auto die je voor 20 mille kan kopen. We vonden meerdere exemplaren in het budget, met prijzen variërend van 16 tot 20 mille. De Audi S5 is namelijk een bijzonder fraaie auto, nog altijd. Walter de Silva heeft er goed zijn best op gedaan. Gek genoeg is de V8 een van de meer betrouwbaardere blokken voor deze generatie A5 (samen met de V6 diesel). Dat wil niet zeggen dat ze onderhoudsvrij zijn (maar dat de gewone TFSI-viercilinder erg onbetrouwbaar zijn). Let vooral op de distributieketting, dat is nog weleens een issue bij deze motoren, evenals koolstofaanslag op het in- en uitlaattraject. Om te rijden is de Audi S5 dynamischer dan je zou denken.

Met deze generatie maakte Audi een sprongetje voorwaarts qua Fahrfreude. Het verbruik is iets dat je niet makkelijk goedpraat, want 1 op 8 is heel normaal en als je niet op de cruise control rijdt kan het met gemak erger. Daar staat wel tegenover dat de motor die brandstof omzet in een fraai geluid. Oh, en meer dan prima prestaties. Op papier lijkt de S5 de mindere van de RS4, maar die haalde bij lange nooit die 420 pk, terwijl deze makkelijk de 350 pk halen. Ook is het nog een relatief moderne auto.

Volvo V70 R

€ 17.950

2004

183.000 km

Flash Green met Atacama-kleurig leer en die spaceball-pook. Dan ben je helemaal het mannetje op de Volvo-meeting. De V70R is een icoon en terecht. Het zijn namelijk geweldige auto’s voor de lange afstanden met episch meubilair en heerlijk roffelende vijfcilinders. Die 300 pk en 400 Nm klinken heftiger dan dat ze zijn, wellicht dat de Haldex-koppeling stiekem wat wegsnoept. Die Haldex-koppeling is sowieso een zwakker punt van de auto. Dat komt omdat de rest eigenlijk heel erg goed voor elkaar is.

In het budget kun je op zoek naar de mooiere exemplaren. En ja, die hebben soms ook meer dan een ton gelopen. Alles daaronder begint behoorlijk ‘unicorn’ te worden. Onderhoud en NAP zijn heel erg prettig en met import moet je heel erg goed opletten op de juiste papieren. Nadeeltje: heel erg leuk om te rijden zijn ze verder niet. Capabel: ja. Veilig: dat ook. Maar echt leuk? Bwoah. Een nette Volvo V70 T5 heb je voor veel minder en is niet een compleet andere beleving.

Ford Mustang GT (S197)

€ 19.999

2006

114.000 km

Ja, ook deze generatie Ford Mustang is een youngtimer met handbak!!! In tegenstelling tot de Audi heb je hier een echt betrouwbare motor. De Modular V8 is uiterst degelijke machine. Eentje die toevallig ook geweldig klinkt, zeker met de juiste (Ford Performance) einddempers eronder. Qua vermogen (306 pk) en koppel is het niet te gek, maar je kan met een paar eenvoudige modificaties het aantal een stukje hoger krijgen. Naast de dikke V8 heb je een geweldig uitziend koetswerk, achterwielaandrijving en een handbak. Het interieur ziet er van een afstandje geinig uit, maar je snapt wel hoe deze auto’s nieuw erg goedkoop waren.

De bouwkwaliteit is echt onder het niveau van een jaren ’90 Ford Escort en dan overdrijven we niet. De ruimte is voor een coupé prima, zowel op de achterbank als de kofferbak. Het kan nog wel een zoektocht zijn, want wij vonden er eentje in het budget. Die 114.000 km zijn waarschijnlijk mijlen, maar dat maakt bij een Amerikaan niet uit. De bouwkwaliteit mag dan extreem matig zijn, de aandrijflijn en het onderstel kan tegen een stootje.

BMW 330i Touring M Sport (E91)

€ 14.990

2007

170.000 km

Als je de kwaliteiten van een E39 zoekt in een moderner jasje, zoek dan naar een BMW 3 Serie van de E91-generatie. Dit is de laatste serie van de ‘echte’ BMW’s. Dat is een opmerking die we altijd maken bij elke generatie. Vooruitgang gaat immers altijd gepaard met blasfemie. De technische perfectie van een atmosferische zes-in-lijn is echter ongekend. De balans, het gebruik aan trillingen, het geluid, de vermogensontplooiing: dit is pure perfectie. En nee, daar kan geen EV tegenop. Iets met piano’s en keyboards of Casio’s en Chopards.

Het mooie van de E91 is namelijk zijn tweeledigheid: enerzijds kun je er nog echt leuk mee sturen. Anderzijds is het een perfecte auto voor dagelijks gebruik. Vroege versies hebben de N52-motor (258 pk, briljant), de latere versies hebben de N53 (272 pk, iets minder briljant want EFI). Maar in alle gevallen is het een fijne rijdersauto. Ga 100% voor de Touring, die is enigszins praktisch. De 3 Serie is nauwelijks ruimer of praktischer dan een Ford Focus, dus met een sedan of coupé wordt het wel erg krap. Check hier ons E90-aankoopadvies!

YOLO: Lancia Thema 8.32 (834)

€ 19.950

1989

110.000 km

Tot slot een van de meest legendarische auto’s ooit gebouwd én het is een youngtimer met handbak. De Lancia Thema 8.32 is sowieso de coolste. Een stijlvolle Italiaanse sedan met Ferrari-motor. Dat is eigenlijk altijd goed. Nu was die motor ontdaan van zijn platte krukas (en dus het kenmerkende Ferrari-geluid) en was het vermogen teruggeschroefd naar 215 pk. Niet weinig, maar er zijn Hyundai i20’s die dat ook hebben.

Die hebben niet de sjeu van de Lancia. Wel een dingetje om op te letten is het onderhoud. Dat moet namelijk regelmatig met de grootst mogelijk zorg uitgevoerd worden. Je hebt wel de Ferrari-kosten, maar niet de Ferrari-prestaties. Maar dat maakt niet uit, want je hebt een achterbank en kofferbak. En daarop zit een uitschuifbare spoiler. Het is rijdend jeugdsentiment. Of het een goede investering is? Nee, deze auto’s zitten al jaren op de 20 mille en als je er veel mee gaat rijden daalt de waarde natuurlijk.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!