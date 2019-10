Bevestigd: Ford komt met elektrische Mustang-SUV

Drie woorden, twee contradicties.

Mustang-SUV-EV? Dat klinkt niet als iets waar de puristen heel blij van worden. Die denken bij Mustang aan een muscle car met V8 waarmee je voor weinig (elders ter wereld) lekker kunt gooien en smijten. Maar het is echt waar: Ford brengt officieel het nieuws naar buiten dat ze een elektrische SUV op de markt brengen, inspired by Mustang.

We snappen op zich dat de Puma-naam opnieuw uitgevonden werd. En dat is ook best een kloeke bak, dus in de huidige markt is het niet eens onbegrijpelijk. Maar helemaal elders ter wereld is Mustang een naam die nog sterker is dan ooit. Misschien is dat één van de redenen dat het bij een EV past.

Wat ook bijzonder is: het hele EV-circus heeft Ford overgeslagen in eerste instantie. Nu pas komt het merk uit Dearborn met bijvoorbeeld de Kuga PHEV en Mondeo Hybrid. Dat Ford dus überhaupt met een EV komt is al een hele stap. Ze lijken een ‘als je het doet, doe het dan goed’-strategie te hanteren. De auto moet namelijk op papier een WLTP-actieradius van 600 km krijgen.

Dat is vrij veel, zelfs voor een moderne EV. Ford heeft het over ‘revolutionair’. Wij verwachten echter ‘gewoon’ lithium-ion batterijen, maar je snapt het punt. Als die 600 km waar is, moeten ze wel iets slims gedaan hebben. We zijn benieuwd!

Zoals je op de bovenstaande afbeelding kunt zien: de auto gaat op 18 november live. Overigens snappen we het als ‘Mustang SUV’ je verwart. De basis zal een uniek nieuw EV-platform zijn, de styling is vooral waar we Mustang zouden moeten herkennen. De auto beleeft zijn debuut tijdens de autoshow van Los Angeles in november.