Helemaal officieel: de Volkswagen Golf VIII

Geen verrassingen meer: dit is de nieuwe Golf!

Hoe belangrijk is de Golf? Zeer belangrijk. Dat klinkt als een mening, maar wij durven het een feit te noemen. Al sinds 1974 rolt de auto van de band als de nieuwe ‘Jan Modaalauto’ van Volkswagen, voortbordurend op het succes van de Kever. In de middenklasse heeft de auto altijd kunnen scoren: 35 miljoen Golfs rolden er van de band sinds 1974. De interessegroep is breed, door de vele uitvoeringen is de kans groot dat je hem kunt betalen en de auto heeft altijd de ‘gouden middenweg’ kunnen zijn. Bovendien was er de Golf GTI, de nog snellere Golf R(32) en sinds de Golf VII ook de hybride GTE en zelfs een e-Golf. Kortom: de auto is belangrijk en wij durven te stellen dat meer potentiële kopers dan bij andere auto’s dit bericht lezen uit serieuze interesse.

Exterieur

Dus, what’s new? Het uiterlijk niet. Niet alleen zijn er al veel lekplaatjes en spyshots die een goed beeld gaven, ook was te auto eerder vandaag in vol ornaat te zien. Algemeen gezegd is de nieuwe Golf een voorzichtige evolutie van zijn voorganger. Allemaal geen probleem, maar dat zorgt ervoor dat wij er eigenlijk niks meer aan toe te voegen hebben. Hij kan er weer even tegenaan, zo je wil.

Feitelijke verbeteringen van het nieuwe exterieur: ten eerste, de Cw-waarde van 0,275. De auto snijdt makkelijker door de lucht heen dan ooit. Ook de dimensies gaan erop vooruit: 4.284 mm lang (4.255 mm voor de Golf VII), 1.789 mm breed (onveranderd ten opzichte van de VII) en 1.456 mm hoog (1.452 mm voor de Golf VII), met een wielbasis van 2.636 mm (onveranderd ten opzichte van de VII). Vrijwel gelijk: het platform van de Golf VIII is wederom het MQB-platform, maar dan voorzichtig vernieuwd. Overeenkomsten qua plaatwerk met de Golf VII zijn niet toevallig.

Interieur

Waar vooral de vernieuwingen van de Golf VIII zitten: onderhuids. Met name het interieur is helemaal op de schop gegaan. Bij de Golf VII zijn laatste facelift ging het al de goede kant op, met het grote touchscreen en voor het eerst de optie om voor de Audi-esque Virtual Cockpit te kiezen. Virtual Cockpit maakt uiteraard ook deel uit van de nieuwe Golf, het is standaard in de VIII. Hierdoor oogt het interieur moderner.

Daarnaast kiest ook Volkswagen dit keer voor een hooggeplaatst touchscreen en loopt het scherm door vanuit de tellers. Een visueel voordeel maar een potentieel ergonomisch nadeel is de bediening voor de klimaatregeling. Die zit, net zoals bij bijvoorbeeld Peugeot, nu in het scherm verwerkt. Niet in een aparte knoppenbrij of via een tweede touchscreen. Op zich geen probleem, mits het vloeiend werkt. Laten we dat hopen voor VW. Voor de rest is de cockpit strak en modern, maar de rest van de layout ziet eruit alsof Golf VII-bestuurders geen integratieproblemen gaan krijgen in de Golf VIII.

Een klein stukje detail wat we nog even leuk vinden om te benoemen, is de regio rondom de versnellingspook. In de handgeschakelde versie gewoon een pook, maar als je de DSG kiest, krijg je een piepkleine versnellingsknop à la Porsche 992. Hét bewijs dat een gigantische hendel echt niet meer hoeft in moderne auto’s met automaat.

Techniek

Technische vernieuwingen borduren voort op bestaande features maar dan verbeterd, zoals de werking van het touchscreen en spraakbediening. Ook de connectiviteit van de Golf gaat erop vooruit. Zo is de navigatie interactief en altijd in contact met nuttige plaatsen op je route. Volkswagen noemt als voorbeeld dat als er een restaurant op je route zit, je met één druk op de knop locatie en contactgegevens kunt invoeren, zodat bijvoorbeeld het nummer direct gebeld wordt en je een reservering kunt maken.

Een andere innovatie is Car2X. Dit is een service waardoor auto’s onderling kunnen communiceren. In de kinderschoenen van deze feature dekt het alleen andere Car2X-gebruikers. Het doel is dat bij gevaren of opmerkelijke situaties, alle Car2X-auto’s binnen een bereik van 800 meter het gevaar kunnen mededelen. Zo blijf je op de hoogte van files, stilstaande auto’s op de snelweg, et cetera. Een laatste vernieuwing is het nieuwe scala aan rij-assistenten, die werken nu actief tot en met 210 km/u. Er wordt gesproken van assistentie op het gebied van remmen en sturen. Uiteraard is dat in combinatie met, dan niet de precieze functie van Adaptieve Cruise Control (ACC) en Lane Keep Assist (LKA).

De nieuwe koplampen en achterlichten van de Golf vallen, net als elektrische broer ID.3, onder de nieuwe noemer IQ Light. Met nieuwe LED-Matrix-koplampen, LED-achterlichten en dynamische knipperlichten, is de Golf helemaal up to date met de nieuwste lichttechnieken. IQ Light is overigens optioneel.

Ook speelt Volkswagen in op connectiviteit met je smartphone. Door het nieuwe systeem genaamd WeConnect kun je de auto niet alleen op afstand voorverwarmen, de lichten bedienen en een logboek bijhouden: ook werkt Volkswagen aan volledige smartphone-integratie als sleutel voor je Golf. Bovendien komt er optioneel ook ‘WeConnect Plus’, die features zijn, nou, lees zelf maar.

Area Alert, Speed Alert, Horn & Turn Signals, Online Anti-Theft Alarm, Online Auxiliary Heater, Remote Ventilation Control, Lock & Unlock, Departure Times (for plug-in hybrid drive), Air Conditioning (for plug-in hybrid drive), Charging (for plug-in hybrid drive), Online Traffic Information plus hazard information, Online Route Calculation, filling stations and charging stations, Online Map Updates, Parking Spaces, Online POI Search, Online Voice Control, We Deliver (makes it possible to receive deliveries and services in the Golf), Internet Radio, Media Streaming, Wi-Fi hotspot.

De mogelijkheden van smartphone-integratie in de auto zijn verder dan ooit. Dus dit is een mooie innovatie waar veel potentie in zit: het klinkt veelbelovend.

Motoren

Onder de motorkap vinden we nieuws. De TSI- en TDI-motoren niet perse, maar we noemen ze toch even voor de volledigheid:

-TSI: 1.0 driecilinder met 90 of 110 pk, 1.5 viercilinder met 130 of 150 pk,

-TDI: 2.0 viercilinder met 115 of 150 pk.

Vooral bij de TDI-motoren is gelet op extra schoonheid. Zo wordt NOx verminderd door de toevoeging van AdBlue-techniek. Dit ‘schoonmaakmiddel’ wordt vaker en vaker gebruikt om de NOx-uitstoot te verminderen. Iets wat Volkswagen wel kan gebruiken uiteraard: maar dat is bij deze volledig achter de rug.

Het écht schone nieuws komt uit de hoek van de eTSI- en eHybrid-motoren. We beginnen even bij de eHybrid, die komt ons namelijk het bekendst voor. Hierbij wordt de aandrijflijn van de vorige Golf GTE uitgebreid tot twee nieuwe versies: dat wisten we. De eerste is zowat identiek aan de Golf GTE: het 1.5 TSI-blok wordt gekoppeld aan een 13 kWh-batterijpakket en levert 204 pk. In eerste instantie heet hij eHybrid, maar een nieuwe GTE met 245 pk (dezelfde elektrotechniek aan een 2.0 TSI) komt later.

eTSI is het nieuws, al kun je aan zien komen wat het is. Dit zijn TSI-motoren gekoppeld aan een mild-hybrid systeem, zoals bij concerngenoot Audi gaat het om een 48V-systeem. Er komen drie eTSI’s: 110, 130 en 150 pk. Nu al rijp voor een flinke portie keuzestress in het motorenaanbod van de Golf VIII, en VW maakt het niet makkelijker in de toekomst. Een nieuwe GTI, GTI TCR en R staan voor later op de planning, deze krijgen een 2.0 TSI-motor die pas in een later stadium onthuld wordt. Een sportdiesel (GTE) met een opgevoerde 2.0 TDI en ook een 1.5 TGI-motor (aardgas!) volgen later. Uiteraard hoef je geen nieuwe e-Golf te verwachten: die rol gaat de ID.3 vervullen.

Ten slotte

Wat betreft uitrustingsniveaus verandert er ook het één en ander. In plaats van Trendline, Comfortline en Highline heten de basispakketten nu Golf, Life en Style. Daarboven vinden we uiteraard nog de welbekende R-Line, die de Golf een sportiever aanzicht geven. Ook debuteert daarmee in Europa het nieuwe R-logo. Zoals verwacht dropt VW de driedeurs variant en komen alle gradaties van de Golf met vijf deuren.

De standaard Golf klinkt als de kale versie, maar komt al met Virtual Cockpit, LED-koplampen en LED-achterlichten, het 8,25 inch touchscreen en de basisversie van WeConnect. Prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium: de Golf VIII zal in maart 2020 in Nederland geleverd worden.

De achtste generatie Golf markeert 45 jaar van de middenklasse hatchback. Elke generatie mag bestempeld worden als een succes, met miljoenen verkochte Golfs per generatie. We willen geen keiharde voorspellingen doen, maar de VIII kan wel eens het begin van het einde zijn. Met de ID.3 als ‘tweede revolutie’ na de revolutie van de Kever naar Golf, lijkt het erop dat de ID.3 belangrijker dan de Golf wordt. Nogmaals, pin ons daar niet op vast. Maar de interesse lijkt te schuiven, als het aan Volkswagen ligt. Met een breed scala aan nieuwe techniek is het op papier weer de beste Golf ooit. Laten we hopen dat het ook zo uitpakt voor het merk uit Wolfsburg.