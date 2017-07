Beware! Politie gaat plofkrakers keihard aanpakken

Het moet maar eens afgelopen zijn met het tuig dat op rooftocht gaat met snelle auto's en explosieven.

Bij wijze van proef gaat de politie in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht beginnen met het dwarsbomen van verdachten van plofkraken. De politie wil volgens AD deze luitjes hinderlijk volgen, ze geld afhandig maken en hun familie in de gaten houden. Op die manier hoopt men dat het criminele gedrag stopt.

De politie is zich ervan bewust dat de plofkrakers maling hebben aan het gezag. Het gaat om een groep van zo’n 300 personen die worden verdacht van ram- en plofkraken in Nederland en Duitsland. Het gros van de verdachten woont in Utrecht en Amsterdam. Zo zou de zogenaamde Audi-bende vooral vanuit de Domstad opereren.

De politie gaat samenwerken met gemeenten en de Belastingdienst om geldstromen in kaart te brengen. Op die manier wil men crimineel vermogen afpakken. Klinkt ambitieus, maar vergeet niet dat een iconische maffiabaas als Al Capone uiteindelijk ook door de fiscus is gepakt.

Verder ziet men steeds vaker dat crimineel gedrag overgaat van familielid op familielid. Het gaat hierbij niet alleen om plofkraken, maar ook om drugshandel en liquidaties. Ernstige zaken, maar we hebben zo onze twijfels bij de plannen van de politie.

Het plofkrakersgilde heeft getuige de genomen risico’s absolute lak aan enige vorm van gezag. We vragen ons dan ook ernstig af of deze mannen zich er iets van aantrekken als de politie ze op verschillende vlakken dwars gaat zitten, maar we hopen uiteraard van wel.