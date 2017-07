Mercedes doet aandelen MV Agusta van de hand

Vraag van de dag: moet Lewis Hamilton nu op zoek naar een nieuwe tweewieler?

De Britse superster wordt regelmatig in de paddock gespot op z’n limited edition MV Agusta Dragster RR, maar de romance tussen Mercedes en het Italiaanse motormerk is voorbij. Mercedes-AMG had een belang van 25% in MV Agusta maar de aandelen zijn van de hand gedaan.

In 2014 sloten de partijen een (toen nog) langdurige overeenkomst die vooral gericht was op verkoop en marketing. MV Agusta zou voor Mercedes-AMG de perfecte partner op twee wielen zijn die over veel zaken hetzelfde dachten. Kennelijk is dat toch niet helemaal waar gebleken, aangezien het huwelijk slechts drie jaar heeft standgehouden.

Mercedes-AMG heeft de aandelen verkocht aan ComSar Invest, een onderdeel van de Black Ocean Group die eigendom is van de Russische oliebaron Timur Sardarov. MV Agusta president Gioavnni Castiglioni is blij met de deal. Het extra kapitaal is van harte welkom en het merk kan de centen goed gebruiken met het oog op de toekomst.

Tegelijkertijd is Audi druk bezig met de verkoop van het eveneens Italiaanse Ducati. Kennelijk hebben de Duitsers het niet meer zo p Italiaanse motormerken! Als schrale troost een plaatje van misschien wel de mooiste sportmotor ooit: de MV Agusta F4 Senna.