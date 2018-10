Bewijs: Mercedes is koning van de niches

De Duitse autofabrikant heeft er geen problemen mee om te concurreren met.. zichzelf.

Het gamma van Mercedes is inclusief de AMG modellen vandaag de dag enorm. De komende jaren zullen daar meer modellen bijkomen. Er zijn zelfs zoveel modellen, dat klanten van het merk moeite hebben met kiezen. Zo is er bijvoorbeeld de Mercedes-AMG CLS 53 en de Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé. Allebei moeten ze een coupé-vormige auto voorstellen. Ze hebben allebei dezelfde motor en qua prijs zullen ze ook niet veel van elkaar gaan schelen.

Mercedes gaat dit trucje herhalen met de nieuwe CLA. Eerder werd al bekend dat het merk nieuwe CLA-typenamen heeft geregistreerd en op de Nurburgring werden ook meerdere testexemplaren gespot. Nu is het honderd procent zeker dat er weer een CLA gaat komen, zo blijkt uit de vrijgegeven roadmap met de modellen voor 2019. Op de agenda staat een nieuwe CLA en een nieuwe CLA Shooting Brake.

Nu is die CLA Shooting Brake een prima toevoeging, maar een CLA Sedan? Dit model leek met de komst van de nieuwe A-klasse Sedan overbodig te worden, maar bij Mercedes denken ze er toch echt anders over. Het is afwachten op de officiële aankondiging wat de Duitsers precies van plan zijn met die nieuwe CLA en wat de verschillen gaan zijn ten opzichte van de A-klasse sedan. De technische basis zal in elk geval flink overeenkomen. Denk aan voorwielaandrijving en dezelfde reeks motoren.

De CLA komt halverwege 2019 bij de dealer te staan. Verwacht een onthulling op de autosalon van Genève in maart of een onthulling op de autoshow van New York in april.