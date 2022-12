Bezorger deelt ervaring met de Amazon Rivian bezorgbus

Een interessant kijkje hoe werken met de Amazon Rivian bezorgbus eraan toe gaat.

Hier in Nederland zijn het vooral reguliere bedrijfswagens die gebruikt worden voor het bezorgen van pakketjes. Een Mercedes Sprinter, een Opel Vivaro, een Renault Trafic. Je kent ze wel. In de Verenigde Staten is Amazon een samenwerking aangegaan met Rivian om speciale bezorgbussen te bouwen. Helemaal nieuw is het idee niet. DHL heeft bijvoorbeeld ook een eigen bus.

De Rivian bezorgbus van Amazon is echter gloedjenieuw en een bezorger heeft op YouTube zijn eerste werkdag gedeeld. Het is een leuk inkijkje om te zien hoe de Amerikaanse bestelwagen bevalt.

De bezorgbus van Rivian werd in 2020 aangekondigd en is van en voor Amazon. Het Amerikaanse e-commercebedrijf heeft 100.000 exemplaren van deze elektrische bedrijfswagen besteld. Het ontwerp is compleet gericht op het (veilig) bezorgen van pakketen. Zo komt het busje onder meer met camera’s rondom om alle dode hoeken in de gaten te kunnen houden voor eventueel verkeer of omstanders.

De video van de Friday Adventure Club op YouTube geeft een vermakelijk inkijkje. Het is weer eens wat anders dan een gefrustreerde Nederlandse pakketbezorger die met een gierende diesel veel te hard door de woonwijk gaat, nietwaar.