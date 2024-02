Sportec Ferdinand II heeft zeer subtiele spoiler

Het leven is een wervelstorm… De spoiler van de Sportec Ferdinand II roept jeugdherinneringen op.

Ach ja, als de gehele familie Porsche zijn kinderen Ferdinand noemt, waarom vernoem je dan niet je Porsche naar, eh, Ferdinand. Die twee namen zijn onlosmakelijk met elkaar van verbonden. Net als met Ayaan, Joran, Beatrix en Wybren heb je geen achternaam nodig om te weten over welke achternaam volgt. Met een normale naam heb je context nodig. Let maar op: Matthijs, Christian, Marc, Tom, Mart, Ali, Jeroen en Jack. Zie je hoe makkelijk het is?

Terug naar Ferdinand van de Zwitserse firma Sportec. Dat is namelijk een zogenaamde ‘backdate’-special, of een restomod, zo u wil. Het recept kan niet meer nieuw zijn. Ze pakken een Porsche 911 van de 964-generatie.

Deze word vervolgens helemaal gestript. Daarna wordt de auto opgebouwd met nieuwe onderdelen. Het eindresultaat is bijna altijd hetzelfde. De auto’s lijken ouder te zijn, maar zijn aanzienlijk moderner. En waanzinnig fraai!

Sportec Ferdinand II

Sportec had al eens een backdate-special, de Sportec Ferdinand. Dit is een nieuw model dat, heel origineel, óók Ferdinand heet: de Sportec Ferdinand II. Drie keer raden hoe de volgende gaat heten. Ja, Ferdinand natuurlijk. Maar laten we nu eerst genieten van deze Sportec Ferdinand II. Het is namelijk een plaatje geworden.

En nee, het is niet compleet anders dan wat Singer doet, maar wat is er mis met nog meer mooie auto’s? In de Playboy schakelen ze na drie fotomodellen ook niet meteen over op Ma Flodder of Viola Holt (oh, wacht).

De Sportec Ferdinand II is voorzien van een compleet gereviseerde en aangepaste motor. Het slagvolume bedraagt van de luchtgekoelde boxer bedraagt nu 3.8 liter. Maximaal levert deze nu 325 pk en 394 Nm. Dat is meer dan voldoende om heel erg veel lol mee te beleven, de auto weegt slechts 1.190 kg.

Het onderstel is aangepast met een speciale schroefset van Bilstein (speciaal ontwikkeld voor Sportec) die je naar wens kunt instellen. Je kan ‘m tussen de 10 mm en 30 mm verlagen. Ook de remmen zijn berekend op het nieuwe snelheidspotentieel van de auto.

Het leven is een wervelstorm

Maar het gaat niet alleen c.q. zozeer om de prestaties bij dit soort auto’s. Het is een combinatie van nieuwerwetse betrouwbaarheid en die klassieke looks. Oh, en vergeet niet de mogelijkheid om ‘m te confiureren zoals je zelf wil. Dat is met klassiekers niet mogelijk, maar nu dus wel.

In dit geval is de Sportec Ferdinand II waanzinnig fraai samengeseld in non-metallic blauw, zwarte Fuchs-wielen (met chromen rand gelukkig) en een subtiele spoiler. Man, wat houden wij toch van ducktails (“Het leven is een wervelstorm…”).

Prijzen worden niet vermeld van het kunstwerkje, maar het zal wel een hele hoop zijn. overigens kun je met bijna elke Porsche 911 bij Sportec. Ook een dikke Audi draaien ze hun hand niet voor om.

