Koop deze doos van 70K en ga op Safari met je Porsche 964

In de wereld van Porsche 911-jes zijn twee dingen helemaal heet dezer dagen: de 964 en de Safari. Zo heet zelfs dat de Porsche 992 eindelijk weer een hoekige kofferklep heef in plaats van een ronde en dat de ‘Dakar’ nu een dingetje is. Porsche was er een beetje klaar mee om toe te zien hoe andere bedrijven een goede boterham verdienen aan ‘Safari’-ombouwkits. Dus kwam het met de Dakar op de proppen om zelf ook een graantje mee te pikken. Het houdt andere bedrijven echter niet tegen om op basis van oud spul ook epische offroaders te maken van de 911.

Nu kwamen de originele Safari’s uit de tijd van het G-model en de 959. Oftewel de tijd van de gaafste 911 ooit. Maar de 964 is verworden tot het favoriete model van tuners om (resto)mods op bot te vieren. Russell Built Fabrications is een van deze bedrijven. En je kan nu hun kit kopen om jouw 964 om te toveren tot Safari, in een nondescripte doos. Safari in a box noemt men het. En de eerste tien kits kosten slechts 69.999 Dollar!!1! Een beller is sneller!!1!

Voor die flinke sloot geld krijg je al het benodigde carrosseriewerk, de juiste wielen, het volledige veersysteem, bumpers, beschermplaten, assen, homokineten, remmen, alle benodigde hardware en ‘meer dan 100′ andere gespecialiseerde componenten om je 964 om te toveren tot Safari. Hoe dat er uiteindelijk zo’n beetje uit moet komen te zien, zie je op de plaatjes.

Het wordt zoals je kan zien, best wel een blepper. Alleen, zou jij de zaag zetten in een originele 964 om 'm voor zoveel geld te verbouwen?