Deze BMW 740i E38 is écht nieuw

Veilig bewaard in zijn eigen bubbel en nu te koop. Je zou kunnen zeggen, vers uit quarantaine.

Auto’s waarvan de verkopers beweren dat ze in ‘nieuwstaat’ zijn zien we wel vaker te koop. En auto’s die van een oud vrouwtje zijn geweest vallen ongeveer onder de zelfde categorie. Goed nieuws, deze 740i E38 is echt in nieuwstaat en van een oud vrouwtje geweest.

De 7-serie staat te koop in Polen maar is origineel een Duitser. Het originele kentekenbewijs bewijst dat hij een eigenaresse heeft gehad uit 1927 die de auto in haar zeventigste levensjaar heeft aangeschaft. Met een kilometerstand van 225 heeft de M62TUB44 nog niet veel gelopen. De 4.4L V8 zal ondertussen wel wat van zijn 286 paardjes onder de motorkap verloren zijn.

De dame in kwestie had smaak en combineerde Oxfordgruen Metallic op de 740i E38 met beige lederen interieur. Vermoedelijk in de kleur 07SN – Leder Montana Sandbeige. De notenhouten accenten zijn standaard, Nussbaum – Emba Componenti. Ook de style 15 velgen zijn helemaal origineel voor de 7-serie van voor de facelift.

Voor een auto uit zijn tijd is de E38 altijd al aardig luxe uitgevoerd. Cruise control, een boordcomputer, ABS, zij-airbags, ESP, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stuurbekrachtiging zijn allemaal aanwezig op deze 740i. Vergeet de parkeersensoren ook niet, een 7-serie blijft natuurlijk een grote auto. De E38 werd tot 1998 zoals deze gemaakt, grote koplampen en style 15 sloffen.

De BMW wordt aangeboden op Ebay zonder vraagprijs. Met een startbod van 1.000 euro was de 740i E38 echt een koopje. Maar op het moment van schrijven is het hoogste bod inmiddels 48.350 euro. Mocht je ergens nog een zak geld hebben liggen kan je bieden tot 31 maart 20:46 uur. De auto wordt alleen verkocht als de onbekende gewenste vraagprijs wordt geboden.

Het aankoopadvies van Wouter hoef je bij deze E38 niet op te volgen want van roest zal geen sprake zijn. Gezien de luchtcapsule waar de auto onder staat zal de staat van de 7’er in zeer goede staat zijn.

Voor welke prijs denk jij dat deze 740i E38 van de hand gaat?