DeLorean DMC-12 rijdt de toekomst in

De DeLorean DMC-12 is natuurlijk een icoon, mede door de overbekende filmserie Back to the Future. Lynx Motors sleept de stiekem toch wel oude bak nu wederom de toekomst in.

Het verhaal van de DeLorean DMC-12 is genoegzaam bekend, evenals het verhaal van de man achter de auto, John Z DeLorean. Netflix heeft er zelfs een verfilming over gemaakt. Het is dan ook een bijzonder verhaal, want het verenigt groot succes met episch falen. Bovendien liet John Z zijn kaak verbouwen, wat altijd tot de verbeelding spreekt.

Wat resteert zijn de DMC-12’s. Die zijn nog steeds iconisch, maar hebben ook nog steeds de nadelen van destijds. Grootste daarvan is de motor. De PRV6 van Peugeot en Volvo was al traag in een Peugeot of Volvo. In een ‘sportwagen’ met middenmotor had ‘ie helemaal nooit terecht moeten komen.

De DMC-12 is daarom ideaal geschikt voor een engine swap. Je kan er een Amerikaanse V8 inleggen, of een Duitse. Maar het is ook minder heiligschennis dan bij andere klassiekers, om er een elektrotor in te leggen. Sterker nog, of je EV’s nu de toekomst vindt of niet, het heeft wel iets passends om juist de DMC-12 om te bouwen tot een elektro-sportwagen. Er is ook een nieuw ‘DeLorean’ dat dit tracht te doen. Maar ja, dat is eigenlijk niks, zo vindt ook dochter DeLorean. Het heeft niks meer te maken met het origineel.

Lynx Motors heeft de uitdaging nu op zich genomen een DeLorean EV te maken die wel op het origineel lijkt. We kennen hen niet als de gelijknamige Jaguar-coachbuilder, maar wel van hun vorige project, de GT1E. Een project waar we sinds de aankondiging overigens weinig van gezien hebben. Dus het is even de vraag in hoeverre deze auto’s ook daadwerkelijk realiteit worden. John Zachary himself zou, als hij nog leefde, de mensen van Lynx kunnen vertellen dat zoiets niet per se makkelijk is.

Het plan is wel om de auto volgend jaar al op de markt te brengen voor een paar Dollar minder dan 250.000 Dollar. Aanbetalingen kunnen nu gedaan worden voor 1 procent daarvan, mocht je vertrouwen hebben dat het gaat lukken en trek hebben in een moderne DeLorean.

De aandrijving geschiedt net als bij de GT1E via vier motoren in de wielen. Deze zijn wel iets minder krachtig dan bij die GT1E. Waar die blepper op basis van de Ford GT in 1,5 seconde naar de 100 moet kunnen knallen, duurt dat in de DMC-12 vier seconden. Nog altijd wel een stuk sneller dus dan de drie weken die dat kostte in het origineel. De batterij komt van CATL en is goed voor 70 kWh. Dat zou een range van ongeveer 400 kilometer moeten faciliteren.

Uiterlijk wordt de ‘DeLorean DMC EV’ aangepast met LEDjes en een ‘subtiel’ aangepast koetswerk. Het standaard restomod werk. Het interieur is misschien wel het meest geslaagd. Wij zijn geen fan van overal schermen. Maar als je nou toch een auto moet hebben moet overal schermen, waar past het dan beter dan in een DeLorean?

Kortom; dit is wat ons betreft een veel beter idee dan die GT1E. Koop dan?