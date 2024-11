GP Brazilië 2024: de tijden en wat je moet weten

Krijgt Verstappen wat ademruimte of loopt Norris nog verder in op de regerend wereldkampioen?

99 procent van de F1-analisten is het erover eens: Max Verstappen is te ver gegaan in Mexico. Zijn divebomb op vriend en vijand Lando Norris was té agressief. Op de vraag of de Limburger zijn rijstijl gaat aanpassen, antwoordt hij: ”Dat heb ik vaker gehoord in mijn carrière. Het is mijn tiende jaar in de Formule 1, ik denk dat ik wel weet wat ik doe.” We mogen bij de GP van Brazilië 2024 (die officieel de FORMULA 1 LENOVO GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2024 heet) dus een minstens zo gehaaide Verstappen verwachten. Dat zal de Red Bull-coureur ook nodig hebben op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos.

Verstappens werkgever gaf in aanloop naar het raceweekend al aan dat de kampioenschapsleider een nieuwe verbrandingsmotor laat monteren. Daardoor start hij tijdens de hoofdrace vijf plekken verder naar achteren dan waar hij zich kwalificeert. Het is voor Verstappen te hopen dat de frisse verbrandingsmotor ook wat performance toevoegt aan de RB20. De afgelopen races moest de Red Bull, tot grote ergernis van Verstappen, het onderspit delven tegenover de Ferrari’s en de McLaren van Norris.

Kan Verstappen kampioen worden bij de GP van Brazilië 2024?

We noemen het expliciet de hoofdrace want het is dit weekend weer zover: een sprintweekend! Daardoor zijn er de komende drie dagen niet 26 (raceoverwinning + één punt voor de snelste ronde), maar maximaal 34 punten te scoren. In het meest ideale scenario voor Verstappen groeit zijn voorsprong op Norris naar 81 punten. Voor de beeldvorming: na de GP van Brazilië 2024 kunnen de coureurs nog maximaal 120 punten halen. Verstappen kan dit weekend nog geen viervoudig wereldkampioen worden. In het meest ideale scenario voor Norris verkleint hij het verschil met zijn rivaal naar maar 13 punten.

Tijden

Datum Tijd (tijdzone Nederland) Vrijdag 1 november Vrije Training 1 15.30 – 16.30 Sprint Shootout 19.30 – 20.14 Zaterdag 2 november Sprintrace 15.00 – 16.00 Kwalificatie race 19.00 – 20.00 Zondag 3 november Race 18.00 – 20.00

Weersvoorspelling

Om het allemaal nog maar wat spannender te maken, zouden de weergoden een duid in het zakje kunnen gaan doen. De verschillende online weerstations zijn het niet helemaal met elkaar eens. Zoals het er nu naar uit ziet, hangt er alle drie de racedagen bewolking boven het raceasfalt in São Paulo. Tijdens de F1-sessies van vrijdag en zaterdag zou het droog moeten blijven. Op zondag zouden de coureurs wel te maken krijgen met driftvocht.

Wie de GP van Brazilië van 2016 zich nog kan herinneren, weet dat Verstappen zich als een vis in het water voelt op een nat Interlagos. Wie trouwens wil weten hoe chaotisch een regenrace in Brazilië kan zijn, moet de editie van 2003 nog maar eens terugkijken.

Resultaat 2023

Voor Max Verstappen was er bij de vorige race in Brazilië geen vuiltje aan de lucht. De Nederland reed soeverein naar de overwinning en finishte met ruim acht seconden voorsprong voor Lando Norris. Het spektakel van de race zat hem met name achter deze twee heren. Sergio Perez en Fernando Alonso raakten in een epische strijd die tot aan de laatste ronde duurde. Alonso wist op prachtige wijze zijn tegenstander af te troeven en sleepte daarmee zijn tot nu toe laatste podiumfinish in de wacht.

Wat is de stand in het WK?

Zoals gezegd heeft Verstappen nog een gezonde voorsprong op Norris. Het verschil bedraagt nu 47 punten. Charles Leclerc volgt met 24 punten achterstand op de voorste McLaren en wordt gevolgd door de andere McLaren-coureur. Piastri staat precies 40 punten achter Leclerc. In theorie maken Lecerc en Piastri nog kans op de titel, maar daarvoor moeten er erg bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden, maar zoals het theoretisch kan…

Welke races hebben we nog te gaan?

Na de GP van Brazilië hebben we in 2024 nog drie races voor de boeg. Na een korte pauze verhuist het circus naar Las Vegas voor de tweede editie van de avondrace aldaar. Een week later vindt het laatste sprintweekend van het seizoen plaats in Qatar op het Losail International Circuit. De seizoensfinale is wederom in Abu Dhabi in de week na de GP van Qatar.