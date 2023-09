Bied mee op deze stijlvolle én zeldzame 308 GTB ‘Vetroresina’

Er wordt een heel fijn exemplaar van de Ferrari 308 GTB geveild in Nederland.

Wat krijg je als je een Ferrari F40 ontdoet van zijn opzichtige spoilers en bumpers? Dan kom je uit bij een Ferrari 308 GTB. Technisch hebben deze auto’s weinig meer met elkaar vandoen, maar de 308 GTB vormde de basis voor de 288 GTO, waar de F40 weer op voortborduurde.

Hoe iconisch de 288 GTO en de F40 ook zijn, de fraaie wigvorm komt toch het beste tot zijn recht op de 308 GTB. Dit is een auto met nagenoeg perfecte proporties, die prachtig oud wordt (in tegenstelling tot de 308 GT4). Zeker in de stijlvolle kleur Argento Auteuil, oftewel zilver, is het plaatje.

Naast het feit dat deze kleur gewoon erg goed staat, is dit ook een bijzonder exemplaar. Het gaat namelijk om een 308 GTB ‘Vetroresina’. Waar de meeste 308 GTB’s gewoon een stalen koetswerk hebben, is de carrosserie van deze Ferrari opgetrokken uit glasvezel. Of Vetroresina, zoals dat zo mooi heet in het Italiaans.

Het gaat hier om de eerste serie van de 308 GTB, die gebouwd is van 1975 tot halverwege 1977. Dankzij de glasvezel carrosserie weegt de 308 GTB Vetroresina slechts 1.050 kg, zo’n 150 kg minder dan de latere 308 GTB’s. Van deze eerste series zijn maar 712 exemplaren gemaakt, waardoor dit de meest gewilde versie van de 308 GTB is.

Waar de V8 middenmotor tegenwoordig onlosmakelijk is verbonden met Ferrari, was dit ten tijde van de 308 GTB nog een nieuw fenomeen. De V8 was nog maar kort daarvoor geïntroduceerd in de 308 GT4. De 2,9 liter V8 uit die auto vond ook zijn weg naar de 308 GTB. De motor bleef verder ongewijzigd, waardoor zowel de 308 GTB, net als de GT4, over 255 pk beschikt.

Deze prachtige Ferrari is in 2018 naar Nederland gehaald en omdat de auto van voor 1978 dateert, kon deze voorzien worden van historische kentekenplaten. Zeg nou zelf: alleen dat is al een reden om te kiezen voor een vroege 308 GTB.

De auto heeft 77.051 km op de teller staan en wordt momenteel geveild via Collecting Cars. Daar kun je ook terecht voor alle foto’s en info. Meebieden kan nog tot en met donderdagavond 19.08!