Michelotti creaties: dit zijn er 10 op een rij!

We nemen je mee inde wondere wereld van de meest interessante Michelotti creaties.

Als we het hebben over auto-ontwerpers komen er veel namen voorbij. Sergio Pininfarina en Giorgetoo Giugiaro zijn een beetje de Al Pacino en Robert de Niro van de designwereld. En natuurlijk zijn de moderne grootmeesters – zoals de onlangs overleden Peter Horbury of de nog springlevende Ian Callum. Designers die nog altijd bijzondere, herkenbare of juist heel erg interessante ontwerpen schetsen en toepassen.

Tegenwoordig is het vak behoorlijk anders en zitten we voornamelijk met designteams die allerlei trends en foefjes moeten toevoegen aan een ontwerp dat vooral heel erg modern moet zijn. Tijdloze ontwerpen zijn niet meer in trek .

En juist daar was Michelotti een ster in. We behandelen in dit geval zijn meest interessante ontwerpen. Dat doen we omdat we gezien zijn CV ook 14 andere lijstjes kunnen maken met de mooiste ontwerpen.

Giovanni Michelotti werd geboren op 6 oktober 1921 in Turijn. Na zijn studie kan hij aan de slag bij Stabilimenti Farina. Hij werkte daarnaast ook als freelancer. Bekende carrossiers als Ghia, Scioneri, Monterosa, Viotti en Vignale maakte gebruik van zijn diensten. In 1959 begint de beste man voor zichzelf met zijn eigen studio.

Prince Skyline Sports Coupé (BLRA-3)

1961 – 1963

Maar de naam Skyline hoort toch bij Nissan? Ja, later wel. Maar in 1961 was het nog gewoon Prince, een Japanse fabrikant van premium automobielen. Zoals wel meer Japanse automerken zicht ook Prince voor hun speciale auto hulp van buitenaf. In dit geval dus, hoe kan het ook anders, Michelotti. De Skyline Sports Coupé is van de BLRA-3-generatie is de eerste in de lijn van sportieve Skyline’s. Dit is zeg maar het zaadje voor alle latere sportieve Skyline’s en GT-R’s die zouden volgen.

Alpine A110

1963 – 1967

Een groots designer past zich aan de wensen van de klant, in plaats van op eigenwijze manier de zin door te drijven. En Michelotti was groots. Hij heeft vele Italiaanse, Duitse en Nederlandse auto’s getekend. Maar een absoluut hoogtepunt is de Alpine A110. Nu was het niet een complete verrassing. De A106 en A108 had hij ook al getekend voor Alpine. Met de A110 wist Michelotti een meestwerk af te leveren. Het is een heel herkenbare, sierlijke doch overduidelijk krachtige en doelmatige sportcoupé. De versie die nu in de showrooms staat, maakt gebruik van alle designdetails die Michelotti bedacht in de jaren ’60.

Triumph Vitesse Six

1962 – 1966

Van alle beroerde en belabberde Britse automerken was Triumph niet zo verkeerd. Dat klinkt onaardig, maar bedoelen we positief. Bij Triumph was de techniek niet feilloos, maar als het werkte was het wel mooie techniek. Vaak reed het ook uit de kunst. Dankzij Michelotti was er ook een periode dat ze er geweldig uitzagen. We zouden alleen al qua Triumphs een compleet overzicht kunnen maken, want de Italiaan heeft een auto geweldige parels getekend voor het Britse merk.

Ferrari 365 GTS/4 NART Spyder

1971 – 1972

Uit iets vervelends kun je ook iets heel erg moois maken. En nee, dan bedoelen we niet dat we het originele Pininfarina-ontwerp níet mooi vonden. Sterker nog, het origineel ligt wellicht fraaier op het netvlies. Maar deze Ferrari is vele malen interessanter. Het begon met een originele Daytona die helaas schade opliep. Dermate veel dat Luigi Chinetti de auto overnam en er zelf iets van ging maken. Het koetswerk was getekend door Giovanni Michelotti. Bijzonder was dat ook het interieur werd aangepakt en flink gemoderniseerd. Het origineel waar deze auto op gebaseerd is, was namelijk al een tijdje uit productie.

BMW 700

1959 – 1965

BMW is nú een heel erg succesvol merk, maar er was ooit een periode dat het merk op sterven na dood lag. Het ging zelfs zo beroerd dat Mercedes plannen had om BMW over te nemen. BMW maakte jarenlang te dure en complexe auto’s die slecht verkochten. Met de Isetta en de BMW 700 konden de Münchenaren het tij keren. De 700 was de eerste BMW met een zelfdragend koetswerk (en dus BMW waardige rij-eiegenschappen).

Ondanks dat het een compacte BMW was, had deze wel achterwielaandrijving. De motor lag achterin. De basis kwam gedeeltelijk van de kleinere 600. BMW had aan Michelotti namelijk de vraag of hij er iets moois, unieks en eigentijds van kon maken. De 700 was van zijn hand en hij assisteerde en adviseerde Hofmeister bij het vormgeven van de nieuwe serie BMW’s. De BMW 700 werd van 1959 tot 1965 geproduceerd, maar liefst 188.211 exemplaren kon BMW slijten. Mede dankzij de 700 kon BMW uiteindelijk het hoofd in financieel opzicht boven water houden en kon het merk dit segment verlaten.

BMW 1500 – 2000 (Neue Klasse)

1962 – 1972

En we weten dat Hofmeister de BMW-vormgever is van de Neue Klasse. Michelotti was er echter nauw bij betrokken.Michelotti adviseerde Hofmeister over hoe het compleet nieuwe gamma vorm t geven. Zie het een beetje als de dynamiek tussen Adrian van Hooyonk en Chris Bangle die BMW ook een complete make-over hebben gegeven toen ze het merk de 21e inhielpen. E BMW 1500 en 2000 staan officieel op naam van Hofmeister, maar met deze creaties scheen de invloed van Michelotti erg groot te zijn.

Daf 44

1966 – 1976

Michelotti heeft voor ons Nederlanders enorm veel betekent. De Italiaanse grootmeester is namelijk verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de auto’s die er gebouwd zijn in Nederland. Sterker nog, deze Daf 44 is de eerste auto die men in Born bouwde, destijds in de nieuwe fabriek die binnenkort stof staat te vangen. Er zijn er 167.902 van gebouwd. Michelotti was ook verantwoordelijk voor de opvolger, de Daf 46. De Volvo 66 was weliswaar getekend door John de Vries, maar de basis van Michelotti is nog altijd te zien.

Triumph Spitfire

1672 – 1980

Misschien wel zijn bekendste werk. Ja, het is wederom een Triumph, maar wat voor eentje! Britse sportwagens zijn vaak interessant, bijzonder of indrukwekkend. Maar zo mooi als de Spitfire vond je ze destijds niet, zeker niet in deze klasse. Het is een ijzersterk ontwerp met een lange neus en enorm fraaie heupen. Het is ook een klassiek design, want op geen enkele wijze is het patserig of protserig. De Spitfire bleek qua design ook heel erg land bestand tegen de tand des tijds, want in 1980 (toen het model uit productie ging) was het nog altijd een fraaie auto. Technisch gezien ernstig verouderd, maar nog altijd beeldschoon om te zien.

Reliant Scimitar SS1

1984

Dit is de laatste auto die Michelotti tekende, vier jaar voordat hij stierf. Reliant was in het Verenigd Koninkrijk een merk om rekening mee te houden. Maar in de jaren ’80 zat de klad er al goed in. Michelotti tekende voor Reliant een sportwagen van de jaren ’80. Het moest een soort moderne interpretatie zijn van de Triumph Spitfire, iets dat hopeloos mislukte. Reliant had de grootst mogelijke plannen met de SS1, maar de productiedoelen werden nooit gehaald. De plannen die Reliant had op jaarbasis, werden gehaald in 10 jaar. Ouch. Aan de andere kant, de Scimitar bleef uiteindelijk tot 1995 in productie (als Scimitar Sabre), die door William Towns werd getekend, je weet wel, de designer van de Lagonda tekende.

Daihatsu Charade (concept)

1981

Japanse merken huurden wel vaker de diensten in van een Italiaans bureau, simpelweg omdat ze zelf niet de kennis in huis hadden. Of überhaupt zin hadden om het zelf te proberen. Voor een vast bedrag gaat zo’n huur-Italiaan voor je aan de slag en krijg je… Dit! Michelotti kon ook enorm saaie auto’s tekenen. Dat was natuurlijk niet omdat hij daarvoor een voorliefde had. Daihatsu wilde geen spannend ontwerp, maar juist iets dat heel erg goedkoop is om te produceren en voor zijn formaat veel ruimte bood. Dat is natuurlijk een aspect waar designers ook rekening mee moeten houden. Michelotti zou het productiemodel zelf niet mee meemaken, maar de Daihatsu’s gebaseerd op deze concept zouden nog lange tijd op de wegen te zien zijn. Die rechte achterzijde met de kenmerkende C-stijl en de Gandini-esque achterspatbord zagen we ook op de productieversie

BONUS: Daf Kini

1966

Ja, deze auto is echt koning. Of wacht, deze auto ís eigendom van de koning. En aangezien de koning eigendom van het volk is, is deze auto van jullie, lieve belastingbetalers! De Daf Kini is een speciaal paradevoertuig van Michelotto op basis van een Dafje. Nu deed hij dat eigenlijk best vaak, het maken van dit soort strandvoertuigen. Deze Daf Kini zie je nog geregeld voorbij komen als het mooi weer is en Willem-Alexander de post moet halen. Hij heeft nooit blauwe brieven.