Bied op deze 400 kilometer per uur snelle mokerhamer - Autoblog.nl

Deze ontiegelijk snelle mokerhamer uit de jaren ’80 wants to be…your sleeeeedgehammer…

Nu we leven in George Orwells 1984, denken we met weemoed terug aan 1984. Russische infiltratie beperkte zich tot een paar hete spionnen die hier wat loco-burgemeesters kwamen verleiden en verder netjes inburgerden. China bestond nog niet en mijn 944 zag het levenslicht. Tevens was 1984 het jaar dat de C4 generatie van de Corvette geïntroduceerd werd. Je weet wel, die unit van Face uit The A-Team. Deze ‘Vette zou tot ver in de jaren ’90 leverbaar blijven. Het hoogtepunt van de C4 lag toen echter al achter de auto.

Project Mokerhamer

Dat kwam namelijk, passenderwijze, nog in de jaren ’80. Om precies te zijn in 1988 was tuner Reeves Callaway klaar met Project SledgeHammer. We hebben het al vaker gezegd, Amerikanen en gave namen voor auto’s blijft toch een magische combinatie. Callaway begon zijn bedrijf als leverancier van turbo-kits voor Europese premiummodellen. Er was zelfs een officiële versie van de Alfa GTV-6 met een Callaway turbo, waarvan er ongeveer dertig gebouwd zijn. Maar het bedrijf is toch vooral bekend geworden door de creaties op basis van GM producten en dan in het bijzonder de Corvette.

Bodykit

Aan het eind van de jaren ’80 had Callaway bedacht dat het een strak plan was om een auto te ontwikkelen gericht op topsnelheid. Dat was toen een populaire bezigheid in een tijd dat alles sterker, groter en sneller mocht zijn. Als basis nam men een Callway Corvette met Twin Turbo kit, maar een en ander werd vervolgens aangepast aan het beoogde doel van de auto. Zo kreeg deze een aerodynamische bodykit ontworpen door Paul Deutschman waarin je elementen herkent van de latere Corvette C5. Goed voor de luchtweerstand, maar om de gewenste prestaties te leveren, huisde onder het polyester vooral ook een voor die tijd absoluut monster van een krachtbron.

Monsterlijke motor

De 5,7 liter V8 had een krukas van Cosworth, gesmede zuigers, dry-sump smering en twee Turbonetics T04B turbochargers met evenzoveel intercoolers. Volgens Callaway is de motor goed voor een gezonde 880 pk. Aanvankelijk werd die power door een Doug Nash versnellingsbak naar de achterwielen gestuurd. In 1989 werd die bak vervangen door een manuele zesbak van Zahnradfabrik Friedrichshafen. De Amerikaanse toko duidde de auto bescheiden aan als ‘The Highest Performance Road Vehicle in the World‘.

Snelle SledgeHammer

Nou noemen Amerikanen zichzelf ook wereldkampioen als ze de nationale competitie winnen. In dit geval waren de boude claims echter niet per se overdreven. In oktober van 1988 rolde de snelle SledgeHammer op eigen kracht van Callaways thuisbasis in Connecticut naar de Transportation Research Center’s 7.5-mile oval track in Ohio. Aldaar aangekomen zette de mokerhamer in handen van -jawel- John Lingenfelter een topsnelheid op de klok van 254,76 mijl per uur, oftwel 410 kilometer per uur. Bugatti Veyron, eat your heart out. Gelukkig meten de remschijven voor en achter 13 respectievelijk 11,5 inch in diameter om de auto ordentelijk af te kunnen remmen.

Reeves Callaway himself heeft de auto lang in bezit gehouden, maar acht de tijd nu rijp om ‘m te verkopen. Dat doet hij middels een veiling op Bring a Trailer. Momenteel staat het hoogste bod op 425.476 Dollar, maar er zijn nog acht dagen te gaan. Je hebt dus nog even de tijd om je Bitcoin-winsten om te zetten in een bonafide stukje Amerikaanse autohistorie. Bied dan!!1!