Bied vanaf €10 op deze in beslag genomen S63 AMG

Iemand nog interesse in een S63 AMG?

We schreven vorige week al over Onlineveilingmeester.nl, die vanaf deze maand de veilingen van Domeinen overneemt. De eerste lading viel een beetje tegen, omdat er niet echt dikke bakken tussen zaten. Dat bleek echter de veiling te zijn van de Belastingdienst, nu staat er nog een tweede veiling online van Domeinen. Wat precies het verschil is weten wij ook niet, maar dat maakt verder niet uit.

Bij deze veiling zien we wel dikke bakken, zoals een M8 Gran Coupé, een F-Type, een TT RS en een hele foute S63 AMG. Die laatste zetten we even in het zonnetje. Dit is weer zo’n auto waarbij je absoluut niet verbaasd bent dat deze geconfisqueerd is.

Een matgrijze S63 AMG met zwarte accenten en zwarte velgen, veel fouter wordt het niet. We weten het: je mag niet profileren op kleur, maar deze kleurencombinatie is redelijk verdacht. Het is ook niet de originele kleur, al levert Mercedes tegenwoordig wel matgrijze auto’s af fabriek. Dit is gewoon een zwart exemplaar met een wrap.

Het is verder wel een hele dikke bak, namelijk een S63 in de Lang-uitvoering. Deze is 13 centimeter langer. Als je destijds voor de Lang koos, kreeg je ook meteen 4Matic-vierwielaandrijving. Onder de motorkap ligt de machtige 5,5 liter V8, die 585 pk en 900 Nm levert.

Het exterieur wordt niet goedgekeurd door de smaakpolitie, maar het interieur wel. Dit is fraai uitgevoerd in een combinatie van crèmewit en zwart leer. Trek de wrap eraf en je hebt weer een stijlvolle auto. Oké, misschien ook even wat doen aan de velgen.

Deze Mercedes is helaas niet geheel schadevrij, want rechtsachter heeft de auto iets geraakt. Dat was eerst een deuk, zoals te zien is op foto’s uit 2023. De deuk is eruit, maar verder leek er weinig budget te zijn voor fatsoenlijk schadeherstel. Dat belooft weinig goeds voor de verdere staat van de auto.

Enfin, er kan vanaf vandaag geboden worden op deze auto via Onlineveilingmeester.nl. In tegenstelling tot voorheen verloopt de veiling via opbod. Bieden kan vanaf €10. Wie biedt meer…?