Uitslag Formule 1: Verstappen botst bewust in Spanje!!1!

McLaren lijkt opnieuw veruit het beste team te zijn in Spanje. Wordt het een duel tussen teammaten, of kan Verstappen het toch nog spannend maken?

Het is officieel: strengere regels omtrent flexvleugels hebben niks veranderd aan de dominantie van McLaren. Hamilton noemde alle ophef zelfs een ‘verspilling van tijd en geld’. Gisteren pakte Piastri opnieuw een pole position, met concullega Norris op P2. Alleen Verstappen, Russell en Hamilton bleven binnen een halve seconde van de polesitter. Maar zij hadden nooit een kans op P1. Is dat vandaag anders, of gewoon hetzelfde?

Spoiler alert: eerst de uitslag dan het verslag!!1!

Piastri – McLaren Norris – McLaren Leclerc – Ferrari Russell – Mercedes Hulkenberg – Sauber Hamilton – Ferrari Hadjar – Racing Bulls Gasly – Alpine Alonso – Aston Martin Verstappen – Red Bull

Start

Piastri is redelijk goed weg, terwijl de aan de binnenkant startende Norris meteen naar links beweegt. Dat blijkt niet echt lekker uit te pakken. De Brit moet zijn Australische teammaat laten gaan en wordt nu belaagd door Max aan de buitenkant. We weten hoe dat afloopt: Norris gaat eerder in de ankers en Max schiet er voorbij.

Russell en Antonelli verliezen achter het leidende trio beiden plekken aan de twee Ferrari’s. Leclerc heeft een potentieel voordeel voor de race vandaag. Hij heeft ten opzichte van de andere coureurs aan het front een extra set mediums beschikbaar. Gisteren wat dat zijn nadeel in de kwalificatie. Toen had hij juist een set softs minder, waardoor hij voor de tweede keer dit jaar achter Hamilton terechtkwam. De Monegask start vanaf P7 vandaag. Alonso ligt in de eerste ronde meteen in de clinch met Hadjar en Hulkenberg. De thuisheld delft daarbij twee keer het onderspit.

De start betekent dat Piastri eigenlijk alweer gewonnen heeft vandaag en alleen nog even naar de vlag moet rijden. In ronde elf gaat Norris pas voorbij aan Max. Hij heeft dan vier seconden achterstand op de Australiër. Normaal gesproken maakt NOR dat niet meer goed, laat staan dat hij voorbij kan aan de Ozzie.

Verstappen stopt vrij vroeg en moet dan Hadjar voorbij. De Red Bull junior man maakt het MV1 uiteraard niet heel lastig. Antonelli zou dat wel kunnen doen. Maar ‘de nieuwe Max Verstappen’ is (nog) niet zo goed als het origineel. VER prikt ‘m vrij makkelijk doch fraai voorbij aan de buitenkant van een van de krappe bochten in de laatste sector.

McLaren stopt pas ronden later, waarbij beide McLarens achter Verstappen terug op de baan komen. De undercut werkt dus voor nu. Maar hoe lang kan MV1 door. Interessant is ook dat Max Oscar wellicht een beetje kan ophouden.

Mid Race

Hadjar is andermaal lekker bezig met inhalen en pakt Gasly buitenom in door de knikken in de eerste sector. Albon is minder lekker bezig. Hij rijdt zijn tweede voorvleugel van de dag aan barrels op de achterkant van Lawson. Williams besluit de auto dan maar in de pitbox te parkeren. Maar omdat Albon een straf krijgt en die niet de volgende race wil inlossen, wordt hij nog naar buiten gestuurd om deze eerst in te lossen. Met Sainz die ergens achteraan hobbelt is het geen geweldig weekend voor Williams.

Verstappen komt aan het eind van ronde 47 opnieuw binnen en komt dan vlak voor Tsunoda weer op de baan. Probleem voor Yuki is dat hij een ronde achterstand heeft. Norris stop een ronde later dan Max en komt maar net voor de Nederlander weer terug op de baan. Piastri volgt weer een ronde later en hervat de race aan de leiding, voor NOR en VER. LEC is ergens tijd verloren. Hij leek nog een kans te maken op P3, maar zit nu opeens op twaalf seconden van onze held.

Enige reuring is dan meer dan welkom en die wordt verleend door Bearman en Lawson. Zij liggen zodanig met elkaar in de clinch dat ze bijna vergeten om Norris en Verstappen voorbij te laten. MV1 is niet onder de indruk en laat dat middels een handgebaar weten aan Bearman. Vervolgens staat Antonelli opeens naast de baan met een rokende staart. De wedstrijdleiding besluit een echte safetycar in te lassen.

McLaren stopt met beide auto’s en ook Max stopt. Verstappen heeft echter geen zacht rubber meer over en staat tot zijn eigen verbazing zo opeens op harde banden. Niemand anders heeft daar de hele race een ronde op gereden. Waarom niet proberen door te rijden, zou je zeggen. Maar goed, in de F2 sprint won Richard Verschoor omdat hij de eerste was die nieuwe banden durfde te steken en vervolgens iedereen die niet stopte voorbij reed alsof ze stil stonden.

Finish

Als de safetycar verdwijnt is Max een zittende eend op deze banden. Hij verliest de auto bijna door de laatste bocht richting start-finish. Leclerc profiteert en gaat naar P3. Russell lijkt daarna ook voorbij Verstappen te duiken in de eerste knik. Er is echter contact waarna Max rechtdoor schiet en de positie vasthoudt. Was Russell er al naast?

Max krijgt de opdracht om Russell voorbij te laten, maar kookt dan over. Verstappen is boos op zijn team. Hij lijkt dan te order desalniettemin toch in te willigen. Maar…Dan ramt hij Russell in de flank. Hoewel we grote Max fans zijn, moet dit een zwarte vlag zijn. Man man man…Max gaat opnieuw vol Jos.

Piastri is het allemaal een Australische sausage. Hij wint alweer zijn vijfde Grand Prix van het jaar. Norris delft het onderspit. LEC wordt fraai derde. Russell vierde. Max wordt als vijfde afgevlagd, maar het incident met Russell krijgt ongetwijfeld een staart. Officieel krijgt MV1 tien seconden straf en daarmee valt hij terug naar P10. Maar of het daarbij blijft…

Hulkenberg wordt in de Zwitserse zeepkist magnifiek vijfde. Hamilton is de nummer zes, Hadjar zeven, Gasly acht en Alonso negen. De volgende is over twee weken in Canada. Wellicht kunnen in de True North de hoofden wat afkoelen. Kook jij ook wel eens over? Laat het weten, in de comments!