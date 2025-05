Max Verstappen eist absolute vrijheid: “Anders zoeken ze het maar uit”

Vrijheid zonder gezeik en betutteling, dat is wat Max Verstappen eist. Anders zoeken ze het maar uit, aldus onze held.

Onze held Max Verstappen gaat dadelijk weer heldendaden verrichten in de F1 kwalificatie. Maar de grote vraag is vooral wat hij volgend jaar gaat doen. Het contract dat hij bij Red Bull Racing heeft uitzitten, of een lucratieve deal elders tekenen? De algemene gedachte in de paddock is dat Max het schip kan verlaten als hij dat wil. En zeker als Red Bull Racing zich dit jaar niet verbeterd.

Verstappen houdt vragen hieromtrent netjes af zoals het heurt. Doch onlangs was Max Emilian onder het pseudoniem Franz Hermann te vinden op de Nürburgring. Zodoende hadden journalisten een nieuw haakje om Max te bevragen over zijn toekomst. Met Red Bull kan Max ook in veel andere klasses zijn eigen ding doen mocht hij dat willen. Op de ‘Ring reed hij rond met een Ferrari 296 voorzien van Red Bull badges op de flank.

Vroegah was het de normaalste zaak van de wereld dat F1 coureurs ook in andere klassen uitkwamen. Velen waren toen gewoon ‘broodrijders’, gramme huurlingen die uitkwamen voor iedereen die een zak geld op tafel legde. Er moest immers brood op de plank komen, dus men kon aankloppen om ze te laten racen, of het nu een F1 was, een endurance prototype of een tourwagen. Dit zorgde ook voor een grotere ‘race familie’. F1 was de koningsklasse, maar niet zo elitair als nu. Coureurs in andere klassen konden zich regelmatig meten met de hoogvliegers en zich zo ook bewijzen.

Langzaam is die gewoonte vervolgens uitgestorven. Veel F1 teams hebben in het verleden in de weg gestaan van deelname aan andere races door hun coureurs. Het doemscenario is natuurlijk dat er iets gebeurt zoals met Robert Kubica, die zichzelf zeer fors blesseerde in een rallyauto.

Doch de laatste jaren, lijkt dit weer een beetje om te draaien. Misschien ook omdat de risico’s tegenwoordig toch wat kleiner zijn. Hulkenberg won als F1 coureur van Force India voor Porsche op Le Mans. Alonso reed de Indy 500 terwijl hij bij McLaren F1 reed. Hij liet daar zelfs de Grand Prix van Monaco voor schieten. Wat gezien de dramatische vorm van McLaren destijds, ook niet de allergrootste opoffering was overigens.

Net als de wenkbrauw, is onze held Max zoals bekend een echte echte raceliefhebber. Als hij niet op het circuit is, zit hij vaak in de SIM. Het ligt dus ook in de lijn der verwachting dat Max aan andere races buiten de F1 mee wil doen op enig moment. Bijvoorbeeld de 24 uur van de Nürburgring. Maar wat nu als een toekomstig team hem dat wil verbieden? Max is hier helder over:

Als, áls ik ooit ergens anders ga rijden, dan blijft dat gewoon hetzelfde. Wat die dingen betreft, ga ik niet indammen. Anders zoeken ze het maar uit, haha! Dan ga ik het gesprek niet eens aan.

Waarvan akte. Onze held Max is in ieder geval nog wars van betutteling. Waren alle Nederlanders nog maar zoals Max. Waarvan akte…