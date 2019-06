Big Oil buigt het hoofd voor de goddelijke wil van de paus

Hij is per slot van rekening onfeilbaar.

We hebben witte rook! Maar daar wilden we nou juist vanaf, toch? Hmm…Misschien nog even over nadenken. Enfin, waar bovenstaande nondescripte zin op slaat, is het feit dat ’s werelds grote oliemaatschappijen akkoord zijn met belasting op het gebruik van koolwaterstoffen. De CEO’s van onder andere ExxonMobil, BP, ons eigen Royal Dutch Shell, Total, Chevron en Eni waren voor de tweede keer uitgenodigd op een pyjama-feestje in het Vaticaan om The Da Vinci Code te bekijken te praten over de toekomst van de wereld.

Paus Franciscus himself heeft de boys op het hart gedrukt dat ze nou écht moeten kappen de wereld ongebreideld te vergallen met hun zeer gewilde product, dat Gods creatie in de snelkookpan stopt. Immers past dergelijke activiteit absoluut niet onder het kopje goed rentmeesterschap. Mochten ze toch doorgaan met hun wandaden, dan wacht na hun dood een onuitputtelijke oliebron in de hel op ze, waar zij op zullen branden.

En waarempel, je zult het niet geloven, maar de CEO’s hebben het licht gezien en voelden zich geroepen om een zeer flexibel statement naar buiten te brengen. Overheden zouden volgens de zwart goud juweliers ‘economisch betekenisvolle’ maatregelen moeten treffen, die ‘investeringen stimuleren’ maar tegelijkertijd de kosten voor ‘kwestbare gemeenschappen’ minimaliseren en tevens economische groei faciliteren. Mooi zo, hebben we deze hele kwestie ook weer opgelost (via Associated Press).