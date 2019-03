Alu hoed: saboteerden Big Oil en GM de EV?

De strijd van twee koene ridders tegen de komst van saaie auto's zonder broemgeluiden.

De opmars van EV’s is inmiddels niet meer te stuiten, zo lijkt het. Als je de wereld wil laten zien dat je extreem progressief, modern en ruimdenkend bent, heb je eigenlijk twee opties. Je kan op een boot gaan staan met allemaal mensen gekleed in roze naast je, of je kan zo’n zoemende EV voor je deur zetten. Velen kiezen er, al dan niet geprikkeld door wat belastingvoordeeltjes van de staat, voor om het laatste te doen. Maar stiekem is de EV helemaal niet zo modern.

Wist je bijvoorbeeld dat in 1900, luttele jaren na de uitvinding van de auto, liefst 28 procent van alle auto’s op de Amerikaanse wegen elektrisch waren? En dat zonder subsidie, tax credits of wat dan ook. Dat het uiteindelijk niks werd met de EV, had veel te maken met factoren die nu nog als bottlenecks gelden voor de definitieve doorbraak van het elektrogebakje. De range was namelijk magertjes en vooral toen de massaproductie van auto’s met verbrandingsmotor op gang kwam, waren die veel goedkoper en handiger om te runnen. De markt had gesproken: die zoom-zoom wagentjes wilden we niet meer, liever een T-Ford.

In de decennia die volgden, werden er nog wel pogingen gedaan om de EV terug te brengen, maar die pogingen kwamen nooit van de grond. In 1990 ontstond er echter nieuwe hoop voor de EV in de Amerikaanse staat die draait op hoop; Californië. Nog voordat Terminator 2 in de bioscoop verscheen, besloot men in The Golden State al dat vanaf 2003 tien procent van alle verkochte auto’s geen uitstoot meer mochten hebben. Dit stond allemaal netjes beschreven in de California Clean Air Act.

Voor de Amerikaanse autofabrikanten vormde dit een forse uitdaging. Eentje waar ze bovendien niet op zaten te wachten. Amerika is in hoge mate een autarkie en ook voor de autofabrikanten is de thuismarkt erg belangrijk. Nu is Californië natuurlijk maar één van de vijftig staten die Amerika vormen, maar helaas voor ‘the big three’ wel een belangrijke. Er wonen relatief veel mensen, er zit veel geld én de staat is voor veel andere staten cultureel/politiek een lichtend voorbeeld. Voordat je het weet breidt zo’n schoon voorbeeld zich als een olievlek uit over de hele Amerikaanse landkaart. Als benzinehoofd wil je een dergelijke ramp natuurlijk voorkomen, dat spreekt.

De meest aangewezen partij om het laatste te bewerkstelligen was General Motors. Samen met Firestone en Standard Oil had The General namelijk al eerder met dit bijltje gehakt. In de jaren ’30 kochten deze drie partijen onder de naam National City Lines ettelijke elektrische trams op door het hele land, om ze te vervangen met bussen die -uiteraard- reden op fossiele brandstof. Goed voor GM, goed voor Firestone en goed voor Big Oil. Oh ja, ook goed voor het volk natuurlijk. Dat laatste was althans de manier waarop de hele exercitie ‘verkocht’ werd.

GM startte al snel met nieuw ragfijn spel, toegespitst op de modernere wereld. Je simpelweg uit de problemen kopen was nog altijd onderdeel van de aanpak, waarover later meer. Dat alleen zou echter te doorzichtig zijn, te cynisch ogen voor het volk. Dus ontstond er een nog beter plan: GM ging een EV ontwikkelen, maar die tegelijkertijd meteen sabotteren. Tenminste, GM zelf ontkent dit natuurlijk, doch dit is de mening van een bepaalde groep mensen. Je zou ze kunnen afdoen als klimaatgekkies, maar in dit geval duiden bepaalde feiten wel degelijk op dubbele motieven bij GM.

Collega @willeme heeft dit onderwerp al eerder aangestipt in zijn special over de EV-1, het eindproduct van GM’s EV projectje. Op verschillende manieren kreeg de EV-1 te maken met friendly fire. De auto kon alleen geleased worden, er waren door GM gefinancierde reclamespotjes met een negatieve insteek jegens EV’s en uiteindelijk werden bijna alle auto’s -onder hevig protest- zelfs vernietigd. Naast GM deed ook big oil een duit in het zakje: lobbygroepen van de olie industrie deden zich voor als consumentenorganisatie teneinde publieke gelden niet naar infrastructuur voor EV’s te laten gaan, een praktijk bekend als astroturfing.

Dit artikel spitst zich echter vooral toe op patent US6969567, voor ‘a rechargeable multi-cell battery including a plurality of electrochemical cells‘. Het patent kwam medio jaren ’90 in handen van GM en werd later verkocht aan Texaco (dat daarna overgenomen werd door Chevron). Een patent begint echter met een uitvinder, of in dit geval twee uitvinders. Zij luister(d)en naar de namen Masahiko Oshitani respectievelijk Stanford Ovshinsky.

Ovshinsky had een bedrijfje genaamd Ovonics Battery Company, wat geldt als een pionier op het gebied van de nikkel-metaalhydride (NiMH) accu. Probleem was alleen; de drie grote Amerikaanse autofabrikanten hadden Ovonics geholpen met het ontwikkelen van de accu door in de vorm van het US Auto Battery Consortium (USABC) een toelage van de staat te matchen. Zodoende klaagden ze Ovonics dan ook aan toen het batterijen leverde aan Solectria, een Amerikaanse EV startup dat de Solectria Sunrise (op GM basis en aanzienlijk minder spannend dan een Tequilla Sunrise) wilde maken. In 1994 kocht GM een meerderheidsaandeel in Ovonics Battery Company en daarmee kreeg het de relevante patenten ook in handen. Prompt installeerde de grote moloch vervolgens John Williams, een felle criticaster van alles wat te maken heeft met de Californische uitstootnormen, als leider van Ovonics.

Niet verrassend deed Ovonics in de jaren die volgden dan ook weinig aan de promotie van haar eigen product. In de tweede serie van GM EV-1’s werden de ouderwetse loodaccu’s weliswaar vervangen door NiMH’s met een veel grotere range, maar zoals gezegd werden niet veel later alle EV-1’s gesloopt. De officiële reden hiervoor: volgens GM was aangetoond dat het volk niet zat te wachten op EV’s en dat EV’s ook niet winstgevend op de markt gebracht konden worden. De echte reden was waarschijnlijk dat grote druk van verschillende partijen op de Californische overheid inmiddels geresulteerd had in het cancellen van de wet die vereiste dat tien procent van de verkochte auto’s uitstootloos moest zijn. GM kon zich dus weer concentreren op het verkopen van uiterst winstgevende Hummer H2’s.

In 2001 kwam GM Ovonics effectief in handen van Texaco en enkele jaren later werd het hernoemd tot ‘Cobasys’, een joint venture tussen ChevronTexaco en het nu Energy Conversion Devices (ECD) Ovonics geheten bedrijf van Ovshinsky. Klinkt veelbelovend, maar de dagelijkse praktijk van het bedrijf veranderde niet. ChevronTexaco behield het recht om de verkoop van NiMH’s aan klanten te vetoën. Tevens werden er überhaupt forse barrières opgeworden voor potentiële klanten: die moesten namelijk flinke aantallen afnemen voordat ECD Ovonics überhaupt wilde na gaan denken over levering. Zo’n flinke aantallen dat dit voor de meeste partijen niet te doen was. En als er dan een serieuze partij aanklopte die hier wel aan voldeed, zoals Mercedes dat in 2008 een hybride versie van de ML wilde maken, werd de deal uiteindelijk alsnog afgeketst.

Voor zijn dood in 2012 liet Ovshinksy tijdens een interview met The Economist uiteindelijk dit optekenen over de hele kwestie:

I think we at ECD made a mistake of having a joint venture with an oil company, frankly speaking. And I think it’s not a good idea to go into business with somebody whose strategies would put you out of business, rather than building the business.

Het patent is, mits de informatie van Google klopt, dezer dagen nog altijd in handen van CHEVRONTEXACO TECHNOLOGY VENTURES LLC, tot 21 januari 2020. Het is inmiddels wellicht wel wat minder relevant geworden, sinds de industrie een definitieve keuze gemaakt heeft voor de lithium-ion-accu.

Rick Wagoner, voormalig topman van GM, zou later aangeven dat het tegenwerken van de doorontwikkeling van de EV-1 de grootste fout is die hij als CEO van GM gemaakt heeft. De man kan het weten, want hij stond aan het roer toen GM tijdens het uitbreken van de economische crisis van tien jaar geleden in feite failliet ging. Toch was het onderdrukken van de NiMH batterij in op zichzelf een vrij succesvol een-tweetje tussen de grote autofabrikanten en Big Oil. Jammer alleen dat ze Tesla niet hebben kunnen afstoppen. Oh no he didn’t!

Autoblog top tip: extra interesse in het onderwerp? Check dan de docu ‘Who killed the electric car?’