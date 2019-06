Autoblog advies: zeer comfortabele benzine-cruiser voor 4,5k

Oh, en het mag ab-so-luut niet Duits zijn!

Duitse auto’s zijn populair in Nederland. Kijk de verkoopstatistieken er maar op na. Op zich ook logisch, ze worden over de grens gebouwd en voldoen voor een groot gedeelte aan de eisen die wij Nederlanders hebben. Daarbij zijn ze in Nederland in verhouding niet schrikbarend duur.

Bij veel aanvragen is Duits een pre en Duits plus Premium al helemaal. Maar de begrippen ‘Duits’ en ‘premium’ hebben ook zo hun beperkingen. Veel Duitse auto’s worden niet in eens in Duitsland gebouwd. Premium is leuk, maar als je de ramen open moet zwengelen, een handmatige airco hebt of zelf de ruitenwissers moet actieveren, kan men dat ervaren als armoe. Helemaal als je de instap-motor hebt die niet meer dan ‘adequaat’ is.

Gelukkig denkt Autoblog-lezer Joris out of the box. Hij heet een vrij eenvoudig, maar een heel duidelijk verzoek. Hij is op zoek naar een ruime, luxe en comfortabele auto, met een benzinemotor en voldoende vermogen. Het liefst met lederen bekleding en een automaat. Kan dat? Maar natuurlijk. Hoewel, als we de occasionsites bezoeken komen we vooral heel erg veel oud Duits spul tegen, maar dat is nou juist wat Joris absoluut níet wenst.

De wensen en eisen van Joris zie je hier verwerkt in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Toyota Celica 1.8 VVT-i Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 4.500 Jaarkilometrage: 35.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Comfort Gezinssamenstelling: Alleenstaand geen kinderen Voorkeursmerken /modellen: Volvo S60, Kia Magentis V6, Nissan Maxima 3.0 No-go modellen / merken: Duitse auto's

Wat mis je door de no-go’s?

Een hele hoop. We konden nog een heel artikel (of twee) schrijven als Duitse auto’s mee mochten doen. Het is verfrissend om auto’s uit Die Heimat uit te sluiten. Het levert namelijk veel frissere auto’s op in vergelijking met de Duitsers. Audi’s, BMW’s en Mercedessen rond dit prijspeil zijn er namelijk genoeg te vinden, maar de staat waarin ze zich verkeren is niet altijd even goed. Wel veel te nieuwe en grote imitatievelgen, maar de laatste drie jaar van het onderhoud zijn niet gedocumenteerd. En dat terwijl vier van de zes eigenaren de laatste twee jaar hebben gereden, dat soort auto’s.

Het is moeilijk om te zeggen of je per se die auto’s echt zal missen. Wat je wel mist is de Opel Omega (B) en de Ford Scorpio. Twee enorme sedans met veel ruimte en veel luxe. De exemplaren die het overleefd hebben, zijn vaak goed verzorgd. Het zijn heerlijke old-school cruisers. Ondanks hun achterwielaandrijving sturen ze niet beter dan een Saab of Audi, overigens. Maar dat maakt niet uit. Zoek er eentje met een grote V6 en je bent er. De Opel Omega is iets beter te vinden. De Scorpiboot is met recht een zeldzaamheid te noemen, maar juist daardoor nog leuker.

Cadillac Seville STS

€ 4.500

2001

140.000 km

Bovenstaande Opel was niet premium, maar had wel achterwielaandrijving. Deze Cadillac is wél premium, maar heeft voorwielaandrijving. Dat is nog een overblijfseltje uit de jaren ’70. Op zich is het niet direct storend als je rijdt met een Seville. Het interieur is verrassend goed voor elkaar. Natuurlijk, de knopjes met ‘tekst’ in plaats van icoontjes erop zijn wat lachwekkend, maar de afwerking en het materiaalgebruik zijn best aardig. Het ruimteaanbod is uitstekend. Er is keuze uit een ‘SLS’ en een ‘STS’. Ga voor de STS. Ja, die is ‘sportiever’, maar alleen in de zin dat de brogues van je vader óók sportief zijn. Nadelen zijn er ook. De Seville is voor een Amerikaan bescheiden, maar voor een Europeaan nog vrij zwaar en dorstig. De motor domineert wat dat betreft de ervaring van deze auto. Ook in positieve zin, want de 4.6 liter V8 is op de snelweg in zijn element en kan menig bestuurder verrassen met zijn vermogen van 305 pk!

Lexus GS300 (S160)

€ 4.000

2003

240.000 km

De beste keuze uit dit hele overzicht is waarschijnlijk deze Lexus, mits de staat van de auto goed is. De meeste GS’en zijn namelijk aanmerkelijk duurder. Deze stond bij een particulier, wat de lagere prijs deels verklaart. Voor die kilometers hoef je niet bang te zijn, het is immers een Lexus. Die beginnen pas boven het half miljoen kuurtjes te vertonen, bij wijze van spreken. Ondanks de hoge mate van betrouwbaarheid (de 2JZ-motor is onverwoestbaar), is het wel handig om roest in de gaten te houden. Dat kan in sommige gevallen nog wel eens voorkomen, zeker als het niet tijdig behandeld is. De GS300 lijkt in veel aspecten op een BMW 5 Serie (E39). De Japanner is namelijk erg comfortabel, maar biedt voldoende scherpte en dynamiek. Het kenmerk van een uitgekiend onderstel. Verder kent deze auto niet echt veel nadelen. Daarom zijn de meeste exemplaren ook wat duurder, maar zeker hun geld waard als de staat aantoonbaar goed is.

Hyundai Grandeur 3.3 V6 StyleVersion Aut. (TG)

€ 3.950

2005

230.000 km

Mochten de auto’s in bovenstaand overzicht te oud zijn, dan is deze auto een optie. De Hyundai Grandeur is een van de grotere Hyundai sedans (de Equus kwam helaas nooit naar Nederland). De Hyundai Grandeur heeft voorwielaandrijving, maar is aanzienlijk prettiger om te rijden dan zijn eigen achterwiel aangedreven voorganger, de XG350 (die op andere markten overigens ook Grandeur heette). Enfin: wat krijg je met zo’n Grandeur? Nou, heel erg veel! Wat te denken van een gezonde 3.3 liter V6 met 235 pk? Daarmee kun je alle 320d en E200’s naar de rechterbaan van de snelweg dirigeren. Hyundai besloot om werkelijk alle opties standaard te monteren. Xenon, leer, automaat, lichtsensor, elektrische stoelen met geheugen, parkeersensoren, gescheiden climate control en dergelijke zitten er altijd gewoon op. Qua techniek staan ze bekend als zeer betrouwbaar. Het enige lastige is onderdelen, er is geen groot onderdelencircuit zoals met Duitse auto’s het geval is. Dus je zult je aan de dealer moeten overleveren, die vaak verrassend prijzig uit de hoek kan komen.

Saab 9-3 2.3t Arc (YS3E)

€ 4.290

2001

230.000 km

Ondanks dat er voldoende sportief aangeklede Saabs zijn, is een 9-5 nooit echt sportief. Snel zijn ze wel. Laat je je ook niet voor de gek houden door de bescheiden motor. Een 2.3 viercilinder klinkt in eerste instantie misschien als niet veel soeps, maar mede dankzij dubbele balansassen en perfecte afstelling is het blok soepel, smeuïg en zeer prettig in de omgang. Onderin heb je meer dan voldoende koppel voorhanden, bovenin de toeren wordt je getrakteerd op een aangename duw in de rug qua vermogen. Dat duwen gebeurt in episch prettige stoelen. Ze zien er niet bijzonder uit, maar ze zijn uiterst comfortabel én houden je goed vast, een fijne combinatie. Je kan kiezen uit drie ‘fases’ van de Saab 9-5. De eerste (1998 – 2001) is al wat ouder. Het laatste facelift model is te lelijk voor woorden.Dus ga voor het model dat van 2001 tot 2005 geleverd werd. Maak niet de fout om voor een 2.3T Aero te gaan. Die zijn véél sneller, maar voor 4,5 mille zit er vaak nog wat werk aan, terwijl de ‘senioren-spec’ 9-5jes behoorlijk netjes zijn.

Volvo S90 3.0 Exclusive Aut.

€ 4.400

1997

255.000 km

Voor 4.500 euro kun je de fijnste Volvo’s S80 vinden. Qua karakter doet de S80 denken aan bovenstaande Saab. Alleen is een S80 een stukje saaier en minder eigenzinnig. Qua rijden is de S80 wat logger, maar de stoelen zijn zo mogelijk nog fijner. Een S80 bekijken kan echter altijd nog, maar wij hebben een ander voorstel. Probeer te zoeken naar een van de weinige oude S90’s die er te vinden zijn. Deze worden al langzaam maar zeker al wat prijziger, met name de stationwagons die luisteren naar de naam V90. De S90 doet het meeste denken aan oude Mercedes. Een tank op wielen. Niet kapot te krijgen. Ondanks de 3.0 (eigenlijk een 2.9) zes-in-lijn en achterwielaandrijving heeft deze auto bijna nul dynamische capaciteiten. Maar de kracht van de S90 is de onverzettelijkheid. Deze auto gáát maar door. Hij is zwaar, zuipt te veel, de automaat is traag en ondanks airco en leer zijn ze vaak niet eens echt luxe aangekleed. Maar dat maakt niet uit. De S90 is de laatste der mohikanen. Nog een échte Volvo.

Chrysler 300C 2.7 Aut. (LE)

€ 4.000

2005

120.000 km

Deze Chrysler doet gek genoeg wel wat denken aan de Volvo S90. Ondanks dat het overduidelijk een Amerikaan is, heeft de auto Duitse roots. De bodemsectie komt namelijk voor een groot deel overeen met de Mercedes E-Klasse van de W210-generatie. Het is niet letterlijk dezelfde auto. De 300C is namelijk veel groter, zwaarder en ruimer. De wielbasis van de 300C is maar liefst 21 centimeter groter dan die van de E-klasse. Dat is een enorm verschil. De 2.7 motor is op zich prima. Redelijk gemanierd, maar eigenlijk is ‘ie te licht voor de 300C als je een beetje haast hebt. Gelukkig zijn er ook een 3.5 V6 (253 pk) en een 5.7 Hemi (345 pk), maar die vallen helaas buiten het budget. Een voordeel is dat de 300C een stukje moderner in de letterlijke zin des woord is dan de andere auto’s in dit rijtje. Je kunt redelijke frisse exemplaren vinden. Qua luxe valt het dan wel weer tegen. Het meeste zit er wel op en aan, maar echt een rijk gevoel aan boord heb je door het knoeperharde plastic niet.

Peugeot 407 Coupe Pack 3.0-24v Aut.

€ 4.500

2006

170.000 km

Als je een comfortabele kilometervreter zoekt, moet je kijken naar een Franse auto. Er zijn een paar opties. De Renault Vel Satis is een optie, maar een zeer gewaagde en je moet er een aparte smaak voor hebben. Andere opties zijn een Citroen C6 (veel te duur) of een Citroen C5 (veel te meh). Wij vonden enkele exemplaren van de Peugeot 407 Coupe met drieliter motor en automaat. De 407 Coupé werd door de pers destijds niet begrepen. Want het was absoluut geen sportieve coupé. Dat was eigenlijk ook niet de insteek. Het moest juist een luxe cruise-mobiel worden en dat is uitstekend gelukt. De 407 Coupé is niet zo mooi als de 406 Coupé, maar het is een bijzondere verschijning die nog niet heel erg verouderd oogt. Qua betrouwbaarheid is het niet zo’n drama als sommige verhalen op het internet doen geloven. Zorg er in elk geval voor dat auto recent goed onderhoud heeft gehad.

YOLO: Land Rover Range Rover 4.6 HSE (P38A)

€ 3.500

2001

295.000 km

Als het om cruisen gaat, is een Range Rover bij uitstek geschikt. De Range Rover Classic modellen beginnen behoorlijk in waarde toe te nemen en de derde generatie Range Rover wordt al een gewilde youngtimer in sommige kringen (rond Blaricum). Deze tweede generatie Range Rover valt daardoor een beetje tussen wal en schip. Ga meteen voor een hele dikke: een HSE-uitvoering met 4.6 liter V8. Ondanks die enorme motor is de Range Rover niet snel. Het maakt niet uit, want je zit hoog en rechtop als ware het op een troon. Gezien de MRB en accijnzen zou je die troon ook best verdienen eigenlijk. De kans op malheur is uiteraard aanwezig, hoewel de Range Rover ook weer niet zo slecht is als de horrorverhalen doen vermoeden.

